На Неделе моды в Сочи превалировал тренд на осознанное потребление2021-05-18 13:42
С 1 по 5 мая 2021 в Radisson Blu Resort Congress Centre Sochi проходила Неделя моды в формате физических показов.
Главным акцентом весеннего сезона Sochi Fashion Week (https://www.instagram.com/sochifw/) стали актуальные модные стилистические решения и тренд на осознанное потребление.
Бренды JAM 8, Fireball Sport Collection продолжили интерпретировать энергию и практичность спортивной тематики как части жизненной культуры современности.
Уникальный баланс лаконичности, стиля, структуры и кроя показали бренды Anastasiya Kuchugova и SHATU, отличающиеся ярко выраженным собственным ДНК и большим опытом работы в индустрии.
Атмосферностью и обилием трендовых круизных образов зрителям запомнился показ MASTERPEACE, одного из хэдлайнеров недели, в то время как показ BURMATIKOV COUTURE X FABERLIC намеренно стер грань между ультрамодным и базовым гардеробом, расставляя акценты на «долгоиграющую» базу.
Костюмные группы, выполненные в базовых или ярких весенних цветах, актуальные сочетания жакетов с шортами и флер настроения 80-х показали бренды Business Line и KATTANA.
Показы брендов SOULFUL fashion и Yara Voronaya стали настоящим инспирейшн для модниц, приверженных к устоявшимся европейским трендам и остромодным деталям.
Дебютную коллекцию в эстетике минимализма, конструктивизма и модными деталями родом из 80-х представила дизайнер Екатерина Скороспелова (SKOR.EE).
Пятый день Недели моды в Сочи завершил показ хэдлайнера, бренда 404 not found Алёны Феликсовой. Стилистика гранжа, воплощенная в откровенных нарядах и вдохновленная настроением европейских подиумов с крутым стайлингом – было ярко, провокационно и одновременно down to earth.
Традиционным добрым завершением этого сезона стал очередной импровизированный показ от волонтеров, организаторов и команды стилистов и визажистов SFW. Красивое напоминание о том, что недели моды и показы – это на самом деле не только про красоту и вечеринки с игристым, а про организованный труд большой команды бэкстейдж – вот про что на самом деле Fashion Week.
Генеральный партнер: Radisson Blu Resort & Congress Centre Sochi.
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