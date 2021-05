Культура

На Неделе моды в Сочи превалировал тренд на осознанное потребление 2021-05-18 13:42



С 1 по 5 мая 2021 в Radisson Blu Resort Congress Centre Sochi проходила Неделя моды в формате физических показов. Главным акцентом весеннего сезона Sochi Fashion Week (https://www.instagram.com/sochifw/) стали актуальные модные стилистические решения и тренд на осознанное потребление. Бренды JAM 8, Fireball Sport Collection продолжили интерпретировать энергию и практичность спортивной тематики как части жизненной культуры современности.

Бренд СВЯТАЯ представил на подиуме повседневные полуспортивные вещи с легким готическим налетом в корректной цветовой гамме. Уникальный баланс лаконичности, стиля, структуры и кроя показали бренды Anastasiya Kuchugova и SHATU, отличающиеся ярко выраженным собственным ДНК и большим опытом работы в индустрии. Атмосферностью и обилием трендовых круизных образов зрителям запомнился показ MASTERPEACE, одного из хэдлайнеров недели, в то время как показ BURMATIKOV COUTURE X FABERLIC намеренно стер грань между ультрамодным и базовым гардеробом, расставляя акценты на «долгоиграющую» базу. Костюмные группы, выполненные в базовых или ярких весенних цветах, актуальные сочетания жакетов с шортами и флер настроения 80-х показали бренды Business Line и KATTANA. Показы брендов SOULFUL fashion и Yara Voronaya стали настоящим инспирейшн для модниц, приверженных к устоявшимся европейским трендам и остромодным деталям.

Бренд Deanjdesign посвятил всю коллекцию провансу – здесь преобладали мелкие цветочные принты, рюши, воланы и многослойные формы а-ля французской провинции.

Хэдлайнер Артем Шумов и бренд KIMONO shop отослали зрителя к японской традиции. И если KIMONO shop напрямую – представив коллекцию нарядов в стилистике кимоно, то бренд Артем Шумов намёками: соединив прозрачные элементы и различные фактуры вариациями поясов оби и усложнив силуэтные решения. Дебютную коллекцию в эстетике минимализма, конструктивизма и модными деталями родом из 80-х представила дизайнер Екатерина Скороспелова (SKOR.EE).

Настоящим fashion праздником стал показ бренда Maison de Lusy – дерзкие формы, сетчатые воздушные объемы и своеобразное прочтение сезонных трендов на мгновение перенесли зрителей в созданный дизайнером мир грез коллекции Lune Boheme.

Дизайнер Юлия Киселева (Sublime) показала очень коммерческие актуальные образы в самых продаваемых оттенках сезона. Натуральная кожа, мех, качественные ткани – дизайнер явно наслаждается тем, что создает. Пятый день Недели моды в Сочи завершил показ хэдлайнера, бренда 404 not found Алёны Феликсовой. Стилистика гранжа, воплощенная в откровенных нарядах и вдохновленная настроением европейских подиумов с крутым стайлингом – было ярко, провокационно и одновременно down to earth. Традиционным добрым завершением этого сезона стал очередной импровизированный показ от волонтеров, организаторов и команды стилистов и визажистов SFW. Красивое напоминание о том, что недели моды и показы – это на самом деле не только про красоту и вечеринки с игристым, а про организованный труд большой команды бэкстейдж – вот про что на самом деле Fashion Week. Генеральный партнер: Radisson Blu Resort & Congress Centre Sochi.

Официальный бьюти-партнер – бренд Paese.

Официальный партнёр по созданию причесок – компания Nashi Argan.

Официальный партнер алкогольной продукции – винодельня «Кубань-Вино» и марка «Шато Тамань».

Партнеры: первая трансферная служба Сочи, холдинг безопасности «Нева», мастерская Олеси Мустаевой, минеральная вода Eight peaks, компания Faberlic.

© 443000.ru

Твитнуть