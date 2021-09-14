От голосов жителей Самарской области зависит, кто станет финалистом Национального финала конкурса “Детское Евровидение-2021”.

Открылось интернет – голосование Национального финала конкурса “Детское Евровидение-2021” Голосуем за яркую восходящую звезду Юлю Гаврилову, единственную финалистку из сельской глубинки Самарского края!

Юлия доказала, что достойна победы в этом престижном конкурсе, завоевав только за последний год множество наград, став полуфиналисткой “Синей птицы” и финалисткой “Голос.Дети”.

Голосование продлится до 25 октября до 23.59. Проголосовать за Юлию Гаврилову можно на официальном сайте конкурса https://vote.jesc-russia.com/

«Вижу вашу поддержку и безмерно ей благодарна. Представить Россию в финале – моя мечта. Я долго шла к этой цели и сейчас готова на 10000%, но без вашей поддержки не обойтись!»,- написала Юля в своих социальных сетях.