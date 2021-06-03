Известный тревел блогер Татьяна Третяк (в инстаграме @tatianatretyak) снялась в клипе у российского рэп-исполнителя, сооснователя и участника группы CENTR, сооснователя лейбла «ЦАО RECORDS» и основателя лейбла «ZM Nation» Гуфа (настоящее имя – Алексей Долматов).

Режиссером клипа стал Артем Сотник. На его счету уже много работ для звезд отечественного шоу-бизнеса. Например, он стал автором видео группы «Руки Вверх!» и Artik&Asti «Москва не верит слезам» и Клавы Коки «Половина».

Съемки видео для Гуфа проходили в одном из ночных клубов Москвы. Татьяна Третяк в клипе исполнила роль бармена, которая готовила коктейль для главного героя.

Примечательно, что это уже не первый опыт девушки в съемках музыкального видео. Не так давно она также стала героиней клипа своей подруги Анны Семенович.

Татьяна Третяк стала известна благодаря активному ведению блога, в котором у нее уже более 1,5 миллиона подписчиков, кроме того, она успешно занимается бизнесом. Она является владельцем сети спа-салонов и фотостудии в ОАЭ, а также бренда одежды.