В рамках Года театра в России в Приволжском федеральном округе впервые проходит фестиваль-конкурс детских и юношеских театральных коллективов «Театральное Приволжье».

Фестиваль призван объединить представителей молодого поколения, увлеченных театром, способствовать развитию их творчества, стать стимулом для творческого совершенствования самодеятельных театральных коллективов.

В настоящее время завершается региональный этап конкурса, в ходе которого прошли предварительные отборочные мероприятия – театральные фестивали-конкурсы, участниками которых стали школьные и студенческие театральные коллективы:

– отборочный (региональный) тур Восемнадцатых молодежных Дельфийских игр России (11–13 февраля 2019 года, ГБУК «Агентство социокультурных технологий»);

– XIII областной театральный фестиваль-конкурс образовательных учреждений искусств и культуры «Весенняя театралия» имени народного артиста РСФСР М.Г. Лазарева (25–29 марта 2019 года, городские округа Самара, Сызрань и Новокуйбышевск);

– VII Межмуниципальный фестиваль-лаборатория премьерных спектаклей «ТеатроБум» (6–7 апреля 2019 года, м.р. Приволжский);

– Межмуниципальный фестиваль самодеятельных театральных коллективов «Театральная весна – 2019» (13 апреля 2019 года, м.р. Нефтегорский);

– Конкурс детских и молодежных театральных коллективов Самарской области «Театральный портал» (апрель 2019 года, г. Самара).

До начала июня конкурсная комиссия завершит отбор шести дипломантов 1-й, 2-й и 3-й степени по номинациям «Студенческие (молодежные) театры» и «Школьные (детские) театры». Затем дипломанты представят свои спектакли на открытых показах для жюри и зрителей. По итогам показов будут определены победители регионального этапа фестиваля «Театральное Приволжье». Затем будут созданы профессиональные видеоверсии спектаклей-победителей, которые планируется разместить на сайте фестиваля, а также представить на региональных телевизионных каналах и в сети Интернет.

1 августа стартует финальный, окружной этап фестиваля, – в Приволжский федеральный округ будут направлены два спектакля победителя – от студенческого (молодежного) и школьного (детского) театральных коллективов Самарской области.

Окружной этап фестиваля пройдет с августа по октябрь 2019 года. Спектакли-победители всех регионов ПФО будут размещены в сети Интернет. Победителей окружного этапа фестиваля «Театральное Приволжье» выберут путем открытого зрительского голосования.

Как отметил член регионального организационного комитета фестиваля, врио министра культуры Самарской области Сергей Филиппов, «уникальность этого конкурса состоит в том, что, начиная с самого первого отборочного этапа, это соперничество между уже признанными звездами, то есть, победителями масштабных, очень серьезных конкурсов и фестивалей регионального уровня.

Они показали себя на высоком уровне и готовы представлять свое творчество дальше, отстаивая имя Самарской области, как региона с высоким творческим потенциалом, региона, претендующего на звание культурной столицы Поволжья».