В регионах Приволжского федерального округа продолжается фестиваль «Театральное Приволжье». Участники проекта – студенческие и школьные театры. Коллективы юных актеров и режиссеров, объединенные идеей популяризации театрального искусства, выступают инициаторами различных социальных и культурных акций. Одна из таких инициатив – показ спектаклей для детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

17 октября 2019 года образцовый театр кукол юного актера «Аленький цветочек», номинант регионального этапа окружного фестиваля «Театральное Приволжье», посетит областной Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей «Иволга». Воспитанникам учреждения покажут спектакль «Маленькая Баба-Яга» и проведут для них театральный квест. Также юные зрители будут задействованы в познавательной интерактивной игре. Ребятам предстоит выполнить задания по театральной тематике, и самим принять участие в коллективном театрализованном действии.

«Основная задача игры – познакомить детей с составными элементами кукольного спектакля, с законами жизни театра, привить им интерес к театральному искусству», – отметил руководитель театра Виктор Михайлов.

«Театральное Приволжье» – один из проектов Года театра, объявленного Указом Президента Российской Федерации Владимира Путина. Организатором фестиваля выступает аппарат полномочного представителя Президента Российской Федерации в ПФО.

Напомним, что завершен региональный этап проекта. С 28 спектаклями, победившими в регионах ПФО, зрители могут познакомиться на сайте проекта театральноеприволжье.рф.