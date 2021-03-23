Вячеслав Кантор принял участие в закупке передового оборудования для Новгородского музея-заповедника2021-03-31 15:31
Председатель Координационного совета ПАО «Акрон», член Попечительского совета Новгородского музея-заповедника Вячеслав Кантор поддержал проект оборудования Центра реставрации монументальной живописи современным высокотехнологичным оборудованием.
В частности, в рамках благотворительной помощи был приобретен спектрометр «Tracer» для исследования и реставрации фресковой живописи.
В настоящее время специалистами музея проводится научно-исследовательская работа по изучению и сохранению уникального в мировом масштабе наследия, представленного коллекцией фрагментов фресок из новгородских храмов. С каждым годом их количество постоянно растёт в результате археологических и реставрационных исследований.
Как ожидается, приобретённый спектрометр «Tracer» придаст новый импульс технико-технологическому изучению фрагментов настенных росписей памятников и других музейных предметов. Он позволит существенно расширить научную, исследовательскую и образовательную деятельность Центра реставрации монументальной живописи.
Ранее Вячеслав Кантор уже инициировал ряд благотворительных проектов на территории Новгородской области.
Так, в 2013 году после пожара в интернате «Оксочи» в Новгородской области на личные средства Вячеслава Кантора был построен новый жилой корпус для пациентов Маловишерского психоневрологического интерната в деревне Подгорное.
В 2019 году Вячеслав Кантор выступил с благотворительной инициативой создания на территории Новгородской области системы гериатрической реабилитации. В рамках этого проекта 4 ноября 2020 года в Великом Новгороде на базе Клинического госпиталя ветеранов войн открылся современный гериатрический центр. Помимо центра реабилитации в Великом Новгороде в Новгородской области открылись первичные отделения в трех районных центрах ─ Старой Руссе, Боровичах и Пестове.
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