Председатель Координационного совета ПАО «Акрон», член Попечительского совета Новгородского музея-заповедника Вячеслав Кантор поддержал проект оборудования Центра реставрации монументальной живописи современным высокотехнологичным оборудованием.

В частности, в рамках благотворительной помощи был приобретен спектрометр «Tracer» для исследования и реставрации фресковой живописи.

В настоящее время специалистами музея проводится научно-исследовательская работа по изучению и сохранению уникального в мировом масштабе наследия, представленного коллекцией фрагментов фресок из новгородских храмов. С каждым годом их количество постоянно растёт в результате археологических и реставрационных исследований.

Как ожидается, приобретённый спектрометр «Tracer» придаст новый импульс технико-технологическому изучению фрагментов настенных росписей памятников и других музейных предметов. Он позволит существенно расширить научную, исследовательскую и образовательную деятельность Центра реставрации монументальной живописи.

«Меценатство на Руси всегда являлось миссией почётной и уважаемой. Пусть Ваше благородство и участие в сохранении культурного наследия вернутся к Вам сторицей», – говорится в письме генерального директора Новгородского музея-заповедника Натальи Григорьевой на имя Вячеслава Кантора.

Ранее Вячеслав Кантор уже инициировал ряд благотворительных проектов на территории Новгородской области.

Так, в 2013 году после пожара в интернате «Оксочи» в Новгородской области на личные средства Вячеслава Кантора был построен новый жилой корпус для пациентов Маловишерского психоневрологического интерната в деревне Подгорное.

В 2019 году Вячеслав Кантор выступил с благотворительной инициативой создания на территории Новгородской области системы гериатрической реабилитации. В рамках этого проекта 4 ноября 2020 года в Великом Новгороде на базе Клинического госпиталя ветеранов войн открылся современный гериатрический центр. Помимо центра реабилитации в Великом Новгороде в Новгородской области открылись первичные отделения в трех районных центрах ─ Старой Руссе, Боровичах и Пестове.

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Группа «Акрон» – один из ведущих вертикально интегрированных производителей минеральных удобрений в России и мире. Химические предприятия Группы расположены в Великом Новгороде (ПАО «Акрон») и Смоленской области (ПАО «Дорогобуж»). Группа ведет собственную добычу фосфатного сырья в Мурманской области (АО «СЗФК») и реализует проект по разработке калийного месторождения в Пермском крае (АО «ВКК»), имеет собственную транспортно-логистическую инфраструктуру, включающую три портовых терминала на Балтике, и сбытовые сети в России и Китае. Дочерняя компания ПАО «Акрон» — North Atlantic Potash Inc. (NAP) — владеет лицензиями на добычу и разрешением на разведку на 10 участках месторождения калийных солей Прерии Эвапорит в провинции Саскачеван (Канада). «Акрон» также владеет миноритарным пакетом акций (19,8%) в польской компании Grupa Azoty S.A., одном из крупнейших производителей химической продукции в Европе.

В 2020 году объем продаж Группы составил 7,8 миллиона тонн основной продукции. Поставки осуществлялись в 74 страны мира. Основными рынками сбыта Группы являются Россия, Бразилия, Европа и США.

В 2020 году консолидированная выручка Группы по МСФО составила 119 864 миллиона рублей (1 661 миллион долларов США), а показатель EBITDA – 35 311 миллионов рублей (489 миллионов долларов США). Акции ПАО «Акрон» торгуются на Московской бирже, а его глобальные депозитарные расписки – на Лондонской фондовой бирже (тикер AKRN). Персонал Группы «Акрон» насчитывает более 11 тысяч человек.

Подробную информацию о компании можно найти на сайте www.acron.ru