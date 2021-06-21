В понедельник, 13 сентября в Самаре состоялось одно из самых ожидаемых культурных событий года, имеющее значение не только для губернии, но и для всей страны — первая презентация филиала Третьяковской галереи, единственного филиала знаменитого музея в России, которая откроется в бывшем здании Фабрики-кухни. В мероприятии приняли участие Помощник Президента Российской Федерации Владимир Мединский, министр культуры РФ Ольга Любимова, Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, генеральный директор Третьяковской галерее Зельфира Трегулова, депутат Государственной Думы Александр Хинштейн.

«Это очень значимое, эпохальное событие для всех нас. Нет никаких сомнений, что музей мирового уровня, открывающий здесь филиал, дает совершенно новый импульс развитию культурной жизни, искусства, творчества на территории нашего региона. Я не сомневаюсь, что с открытием этого филиала, которое состоится совсем скоро, уже через какие-то полгода, это место станет мощнейшим магнитом, который будет притягивать сюда людей творческих, интересных, небезразличных ко всему происходящему, ценящих свою историю, культурное наследие, устремленных в будущее. Сюда будут приходить люди со всего мира, но для меня важно, что филиал откроет свои двери для жителей Самарской области — не только Самары, но и всего региона», — обратился к участникам презентации Дмитрий Азаров.

На первое грандиозное событие в стенах первого филиала Третьяковской галереи приехал Помощник Президента Российской Федерации Владимир Мединский, отметивший, что есть филиалы у Эрмитажа и Русского музея, а теперь благодаря совместным усилиям Министерства культуры РФ, команде Третьяковской галереи, общественникам, депутатам, и конечно же, Правительству Самарской области и лично Губернатору Дмитрию Азарову, был осуществлен громкий, амбициозный проект, в результате чего появился филиал главного музея национального искусства России.

«Огромное спасибо Самарской области. Редко регион так включается в федеральный проект, буквально «с головой». Колоссальная личная включенность Губернатора, министерства культуры Самарской области, работа всех служб. Я надеюсь, что это будет филиал мирового уровня в сфере искусства, центр мирового притяжения», — отметил Помощник Президента Российской Федерации.