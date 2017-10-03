17 октября в Сочи в рамках XIX Всемирного фестиваля молодёжи и студентов состоялась встреча российского режиссёра Фёдора Бондарчука и актёра Алексей Петрухина с участниками ВФМС. На неё пришло больше 2000 человек, зал был переполнен. Звездные артисты откровенно пообщались с участниками о современном кинематографе. Бондарчук также рассказал о своём фантастическом блокбастере «Притяжение». Он сообщил ребятам, что в декабре 2019 выйдет вторая часть фильма и пообещал молодому человеку из Сургута заснять его в новой кинокартине, съёмки которой начнутся в феврале 2018 года.

С вопросом к Фёдору Бондарчуку обратился и участник ВФМС из Самарской области Алексей Жирухин. Он поинтересовался, почему подавляющее большинство фильмов снимается в Москве и Санкт-Петербурге, на что Бондарчук ответил, что исправится, если его позовут. Самарец не растерялся и тут же пригласил известного режиссёра в Самару.

Кроме того, 17 октября участники встречались с Народный артистом РФ Сергеем Безруковым, директором Большого Московского государственного цирка Эдгаром Запашным и французским публицистом Фредериком Бегбедером. Спикеры провели для участников ВФМС панельную дискуссию «Культура: свобода vs ответственность», которая прошла 17 октября в рамках XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов.

Фредерик Бегбедер дал актуальный совет молодёжи, меньше времени тратить на социальные сети и больше жить здесь и сейчас.

«Выходите из соцсетей. А если не выходите, то читайте – литература делает Вас

умнее. Читайте много – так вы сможете приблизиться к гениям».

Самарская участница Дарина Корчагина отметила для себя, что Фредерик Бегбедер дал высокую оценку русской литературу, назвав её «самой великой».

«Очень эмоциональная дискуссия получилась. Мне хотелось узнать, что о таких понятиях как свобода и ответственность в культуре, думают артисты, уже добившиеся успеха. Я считаю, что невозможно творить, не будучи свободным. Но у всех своё понимание слова «свобода». После встречи я решила, что творчество это то, что мне нужно. Я хочу им заниматься и буду пытаться внедрить его в свою жизнь. Я обучаюсь «мировой экономике» в СГЭУ. И встречи с такими серьёзными спикерами дают мне возможность понять, как нужно разговаривать, вести себя на публике, какой имидж формировать, чтобы стать успешной. Я слушаю советы и думаю, как именно я могу применить их в бизнесе? ВФМС перевалил за экватор, но я уже понимаю, что моя жизнь изменится. В своём желании сделать мир лучше нам, самарским участникам, отобранным на ВФМС, нужно объединяться и работать вместе», – рассказала самарская студентка.

Сергей Безруков на встрече с участниками подчеркнул: «Важно правильно понимать свободу. Категорически не стоит путать её со вседозволенностью. Произведение художника – это зажжённая спичка в пороховой бочке. Поэтому он должен быть ответственен за то, что делает, что пишет и что говорит. Делать мир лучше – вот та степень ответственности художника».

С его словами согласна и Инга Мишина из Самары, которая ждала встречи с российским артистом больше 5 лет.

«Эта встреча была до краев наполнена талантливыми людьми и не описать словами, как я рада, что была среди них! Эта встреча и вся поездка на ВФМС для меня – возможность расширить горизонты своей деятельности до размеров всей планеты. Я стараюсь общаться с иностранцами, с ребятами из других городов. Мы обмениваемся идеями, опытом. Я работаю в СамГУПС – занимаюсь развитием внеучебной деятельности студентов и весь опыт, все знания, что успею получить здесь, постараюсь передать самарским студентам, внедрить новые практики. Отдельное внимание на ВФМС уделяется мотивации и личностному росту, об этом много говорят почётные гости. Я это подчеркиваю для себя и буду пытаться передать это настроение самарским студентам», – поделилась планами Инга Мишина.

Фредерик Бегбедер также поделился с участниками и своим отношением к России. «Да, я люблю Россию. И важно, что здесь сейчас проходит международный фестиваль. Мы как в Вавилонской башне – столько стран! Но категорически нельзя повторять библейскую историю о смешении языков, а должны слушать друг друга. Важно знать, что, только объединяя усилия, страны могут “вылечить” этот мир».

Эдгар Запашный посоветовал молодым быть свободными в своих мечтах и не бояться их реализовывать.

18 октября не менее важный день для самарских участников. Они планируют посетить выступление мотивационного оратора и мецената Ника Вуйчича. Уже сейчас понятно, что на место в зале, где будет выступать легендарный спикер, претендуют многие. Кроме того, в программе сегодня несколько встреч со знаменитыми спортсменами – Алиной Кабаевой, Ириной Слуцкой, Еленой Исинбаевой, Юлией Липницкой, Дмитрием Игнатовым и многими другими. На ВФМС сегодня также ожидаются выступления заместителя Председателя Правительства РФ Игоря Шувалова, Министра энергетики и ЖКХ Александра Новака, Министра труда и социально-демографической защиты РФ Максима Топилина, президента Торгово-промышленной палаты РФ Сергея Катырина, генерального секретаря Всемирной ассамблеи молодёжи Эдиола Пашоллари и многих других.

На выставочном стенде Самарской области сегодня также запланировано несколько мероприятий – мастер-класс по бодифлексу от ординатора самарского Медунивера, мастер-класс по зумбе от хореографа и режиссёра-постановщика Ксении Артемьевой и визит почётного гостя – олимпийской чемпионки, гандболистки Ирины Близновой.