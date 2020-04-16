Специалисты Самарской областной универсальной научной библиотеки в канун празднования 75-летнего юбилея Победы составили путеводитель «Всё о Великой войне и Великой Победе».

«Если вы пишете доклад, реферат, школьное сочинение или сценарий мероприятия, хотите узнать достоверные сведения о родственнике, который участвовал в сражениях Второй мировой, вам поможет новый библиографический справочник, который опубликован на Портале библиотек Самарской области http://old.libsmr.ru/portal/razdel.php?id=303 . Путеводитель является навигатором по надёжным и популярным порталам, сайтам и информационным продуктам, объединённым темой Великой Отечественной войны», — рассказывают в СОУНБ.

Благодаря путеводителю можно также найти информацию о военном периоде истории СОУНБ. В годы ВОВ библиотекари уходили добровольцами на передовую, временно переходили работать на заводы, чтобы вооружать фронт. Те, кто оставался, успевали помогать в поиске нужной литературы и статей читателям, в том числе и высокопоставленным, а потом шли в госпитали – ухаживать за ранеными и сдавать кровь, которая была жизненно необходима многим в то время.

В 1940-е годы Куйбышевская областная библиотека обслуживала сотрудников Президиума Верховного Совета СССР, Наркомата иностранных дел и дипломатический корпус. Работал в читальном зале и великий композитор, педагог, доктор искусствоведения Дмитрий Шостакович. Писатель и общественный деятель Илья Эренбург предпочитал отдел иностранной литературы; среди читателей часто можно было заметить военного дипломата и писателя графа Алексея Игнатьева.

Для жителей Самарской губернии особенно важно всё, что связано с краем, поэтому в путеводителе представлены ссылки на краеведческие ресурсы и публикации. В библиографический указатель включена ссылка на уникальную электронную краеведческую коллекцию изданий «Годы, опалённые войной» (https://old.libsmr.ru/catalog?id=43FF3319-6B6E-4B83-9F92-421DD082B7A9&y=COLLECTION ). В неё вошли местные газеты и журналы 1941–1945 гг., Книги Памяти и Памятные книги Самарской области, плакатная летопись Великой Победы из собраний СОУНБ. Много ценной информации собрано в электронном военном альбоме жителей Самарской области (http://победныймай.рф ).

В навигаторе есть глава «Официальная информация о праздновании 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне», которая знакомит с указами Президента РФ, Официальным сайтом Года Памяти и Славы, а ещё с брендбуком, созданным к 75-й годовщине Победы.

«Если вы ознакомились с путеводителем «Всё о Великой войне и Великой Победе», но у вас ещё остались вопросы, задайте их по электронной почте: sio@libsmr.ru», — предлагают сотрудники библиотеки.