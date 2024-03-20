Компания выделила средства на оплату проживания и питания студентов и педагогов Арктического государственного института культуры и искусств (АГИКИ).

Международный студенческий фестиваль дипломных спектаклей «Твой шанс | ГИТИС fest» проходит в Москве с 15 по 30 апреля. Свои работы за это время представят выпускники театральных вузов России, Индии, Сербии и Китая. В общей сложности они покажут 23 разноплановых спектакля.

Студенты АГИКИ сыграют дипломный спектакль «Песнь летящей стрелы» на сцене Учебного театра ГИТИС, проведут для учащихся других театральных вузов мастер-классы по народному пению, открытую лекцию прочитает профессор института, народный артист России Андрей Борисов.

АО «РНГ» не первый год поддерживает совместные проекты ГИТИСа и АГИКИ. Благодаря сотрудничеству выпускники ведущего театрального вуза страны помогли студентам в Якутии поставить дипломный спектакль. Педагоги проводили в республике программы повышения квалификации, а якутские преподаватели смогли пройти обучение у ведущих мастеров ГИТИСа уже в Москве.