Во вторник, 21 марта, под председательством Н.И.Меркушкина состоялось заседание совета по культуре и искусству при Губернаторе Самарской области.

В ходе работы члены совета обсудили достижения в сфере культуры за последние годы и перспективы развития отрасли. Были обозначены проблемные вопросы, которые возможно решить только при участии и поддержке региональной власти.

«В последние годы развитие культуры как фундаментальной отрасли признано приоритетом на самом высоком государственном уровне. Культурная политика в целом стала неотъемлемой частью стратегии национальной безопасности России. Президент страны уделяет этой теме особое внимание, так как это связано и теми общемировыми вызовами, которые есть у России, поэтому и важно укрепить общество изнутри. И отрасль культуры – одна из тех, которая может эффективно решить эту задачу», – открывая работу совета, отметил Н.И.Меркушкин.

Глава региона напомнил, что указами Президента России В.В.Путина 2014 год был объявлен Годом культуры, 2015-й – Годом литературы, а 2016-й – Годом российского кино. Губернатор подчеркнул, что три последних года прошли в нашей стране под знаком углубления процессов, направленных на сохранение традиционных культурных ценностей.

«Это способствовало укреплению духовно-нравственных основ развития нашего общества, решению конкретных проблем и задач в сфере культуры. И что особенно важно, придало новый импульс культурной жизни регионов, в частности, Самарской области», – отметил Н.И.Меркушкин.

Он добавил, что региональными властями была проделана большая работа по развитию сферы культуры и искусства и привел в пример целый ряд реализованных крупных творческих проектов. Среди них – губернский фестиваль самодеятельного творчества «Рожденные в сердце России».

«Это новый проект – фестиваль проводится в области с 2013 года. С каждым годом он становится все популярнее. Фестиваль поднимает на новый уровень целый пласт народной культуры и традиций, и для людей, особенно сельских жителей, это очень важно», – сказал Н.И.Меркушкин.

Еще один новый проект – межрегиональный фестиваль набережных «ВолгаФест». «В прошлом году его провели в первый раз, и обязательно продолжим проводить этот фестиваль. Многие самарцы говорили, что это очень интересный проект, и мы, со своей стороны, его будем поддерживать», – сообщил глава региона.

Среди знаковых культурных мероприятий региона Н.И.Меркушкин также выделил всероссийский конкурс молодых музыкантов им. Д.Б.Кабалевского и всероссийский фестиваль «Волжские театральные сезоны».

Губернатор акцентировал внимание членов совета на том, что в последние годы серьезно укрепляется и развивается материально-техническая база учреждений культуры. Ведется строительство нового здания для «СамАрта». По словам главы региона, он станет одним из лучших театров страны. Реставрируется знаковый для Самарской области объект – особняк Шихобалова.

«К сожалению, несколько затянулась реставрация бывшего здания ресторана «Аквариум», где разместится Самарский театр кукол. Поставлена задача – до конца этого года все работы завершить. Сразу после завершения мы должны приступить к реконструкции здания драматического театра», – подчеркнул Н.И.Меркушкин.

Напомним, в прошлом году после капитальной реконструкции открылся Сызранский драматический театр. Н.И.Меркушкин также добавил, что пристальное внимание региональные власти в этом году будут уделять состоянию домов культуры в сельской местности.

Многое делается и для поддержки работников культуры. «В период с 2012 по 2016 год зарплата работников культуры выросла в регионе более чем в два раза, с 10665 рублей в 2012 году до 21931 рублей в прошлом году. По этому показателю Самарская область -один из лидеров в ПФО. Сейчас стоит задача довести заработную плату до среднего уровня по региону», – подчеркнул Н.И.Меркушкин.

Детальный анализ состояния сферы культуры и искусства в своем докладе привел министр культуры С.В.Филиппов. Министр подчеркнул, что на фоне успешных проектов, реализуемых в Самарской области, и успеха творческих коллективов губернии на федеральном уровне, нерешенными остаются еще ряд вопросов. В частности, в малых городах и селах отсутствуют кинозалы, нет выставочного зала регионального уровня, а один из самых успешных коллективов области – «Волжский народный хор» – не имеет своей концертной площадки.

Со своей стороны, Правительство области старается максимально поддержать учреждения культуры. «В этом году из регионального бюджета уже дополнительно выделено 320 млн руб. на поддержку культуры. Из них 270 млн руб. направлено на реконструкцию зданий и закупку оборудования», – сообщил С.В.Филиппов.

Председатель реготделения Союза композиторов М.Г.Левянт, в свою очередь, заметил, что в последние годы в губернии в целом меняется отношение к культуре среди жителей: «Меняется облик города, ремонтируются дороги и тротуары, реставрируются здания. Это очень влияет на настроение жителей, повышает чувство любви к своей малой родине и, как следствие, работает на повышение общей культуры жителей».

Генеральный директор Самарского академического театра оперы и балета Н.С.Глухова выразила благодарность Н.И.Меркушкину за поддержку творческих работников: «Спасибо за гранты, премии, губернаторские стипендии. Коллектив нашего театра ощущает вашу поддержку».

В работе совета приняли участие и главы муниципальных образований, которые смогли напрямую рассказать Губернатору о проблемах в области культуры.

К примеру, глава Приволжского района Е.Н.Богомолов сообщил, что на реконструкцию местного ДК, где размещается театральная труппа, не хватает 22 млн рублей. «А ведь с театра начинается общая культура населения», – сказал Е.Н.Богомолов. Н.И.Меркушкин заверил, что вопрос о выделении средств будет рассмотрен.

Глава Новокуйбышевска С.В.Марков попросил поддержать проект расширения зрительного зала городского театра «Грань» со 100 до 200 мест. Губернатор согласился с этим предложением.

«Областное правительство будет всячески поддерживать отрасль, несмотря на непростую экономическую ситуацию. Будем делать все, чтобы сфера культуры развивалась», – подвел итог заседания совета Н.И.Меркушкин.