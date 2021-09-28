В среду, 13 октября, Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров передал городским станциям скорой медицинской помощи и районным больницам 20 новых автомобилей, укомплектованных всем необходимым оборудованием для оказания экстренной помощи.

«Непростая работа у скорой медицинской помощи, часто, к сожалению, неблагодарная. Ещё и ещё раз хочу вас поблагодарить за ваш труд по спасению жизни людей, за ваше высокое служение человечеству и, конечно, за служение всем нашим землякам», — обратился Губернатор к руководителям станций медицинской помощи, районных больниц и к водителям «скорых», получающим новые автомобили.

В Самарской области работают 4 станции скорой медицинской помощи и 19 отделений в составе центральных городских и центральных районных больниц, а также 2 частных медицинских организации, оказывающие скорую медицинскую помощь в системе обязательного медицинского страхования.

Скорую медицинскую помощь оказывают 692 общепрофильные бригады, при этом 204 из них работают в круглосуточном режиме. Более 5300 человек трудится ежедневно, спасая человеческие жизни.

В регионе ведется активная работа по укреплению системы здравоохранения. За последние три года автопарк скорой медицинской помощи обновлён почти на 100%.

Губернатор подчеркнул, что сегодня, когда каждый день фиксируется прирост случаев новой коронавирусной инфекции, новых штаммов, на скорую медицинскую помощь ложится колоссальная нагрузка. Глава региона призвал главврачей больниц, станций скорой помощи вселить уверенность в сотрудников своих коллективов в том, что дело, которое они делают сегодня – самое важное. Потому что нет ничего дороже жизни и здоровья людей.

«Пусть новые машины будут важным и нужным инструментом в вашей работе по спасению жизни людей. Искренне вас благодарю. Уверен, что этого врага мы победим», — подчеркнул Дмитрий Азаров.

5 новых автомобилей поступило на Самарскую областную станцию скорой медицинской помощи.

«В период пандемии работа скорой помощи возросла даже не в 2, а в 4 раза. Сейчас мы все испытываем колоссальные перегрузки. На экстренные вызовы, которые являются первоочередными, — кровотечения, дтп, комы неясного генеза, когда человек находится без сознания, инфаркты, инсульты — время прибытия «скорой помощи» должно составлять до 20 минут. И новые машины позволят нам добираться до пациентов быстрее. Это очень важно, потому что даже 5 минут для человека, который ожидает помощи, кажутся целой вечностью», — рассказал исполняющий обязанности главного врача Самарской областной станции скорой медицинской помощи Раймонд Чернуха.

Особую благодарность Губернатор выразил врачам скорой помощи за просветительскую деятельность, которую они ведут, за обращение ко всем жителям региона о важности вакцинации, которое накануне записали медики.

«Сегодня, вакцина — это, конечно, главная защита от страшного заболевания. Это оружие в борьбе с незримым, но очень опасным врагом. Важно, чтобы каждый почувствовал сегодня эту угрозу и принял для себя решение — решение в пользу жизни. Спасибо вам за вашу неустанную работу в режиме 24/7, за терпение, выдержку, профессионализм», — еще раз поблагодарил всех медиков региона Глава региона.

Дмитрий Азаров осмотрел новые автомобили и пообщался с врачами «скорых».

Вячеслав Котляренко работает водителем автомобиля скорой помощи уже 4 года. Выбрал эту непростую профессию, чтобы спасать человеческие жизни.

«В период пандемии работы стало значительно больше. Увеличилось количество пациентов, нуждающихся в госпитализации, пациентов в тяжёлом состоянии, которых нужно как можно быстрее доставить в стационар, — рассказал водитель «скорой». — Сегодня получаем новый автомобиль. Он оснащен всем необходимым оборудованием для оказания помощи, в том числе экстренной. Уверен, он нас не подведёт, все пациенты будут доставлены вовремя».

Новые автомобили поступят на областную и городскую станции скорой медицинской помощи Самары, на Сызранскую станцию СМП, а также в отделения больниц Похвистневского, Кошкинского, Борского, Камышлинского, Кинель-Черкасского, Приволжского и Елховского районов.

Один из автомобилей поступит в отделение скорой помощи Борской Центральной районной больницы. Как сообщила главврач ЦРБ Ольга Чуйкова, за 3 года здесь полностью был обновлен автопарк больницы.

«В Борском районе нет стационара для больных COVID-19. Поэтому для нас машины скорой помощи – это спасение – отвезти на КТ, доставить в стационар пациентов. Новый автомобиль ждал весь коллектив. Люди у нас сейчас работают на износ, это труженики, герои, они все делают для больных, — сообщила Губернатору Ольга Чуйкова. – В новой «скорой» есть аппарат для искусственной вентиляции легких, и баллоны с кислородом, пульсоксиметр для динамического наблюдения, рециркулятор для обеззараживания воздуха. Теперь к зиме мы готовы».

Дмитрий Азаров отметил, что сейчас крайне важна не только готовность, но и боевая настороженность. Опасность сегодня заключается в том, что люди привыкли к этой болезни. Но привычка не защищает здоровье. От болезни и осложнений защищает только вакцинация.

Главврач Борской ЦРБ напомнила о том, что в этом году в район был также передан мобильный ФАП, который сейчас активно используется, в том числе – для проведения вакцинации.

«Доказано временем, статистикой — вакцинация необходима. Привитые люди крайне редко заболевают, а если заболевают, то переносят болезнь значительно легче, без осложнений», — подчеркнула Ольга Чуйкова, сообщив о том, что в Борском районе благодаря высокому уровню вакцинированных жителей фиксируется небольшое количество случаев тяжелого течения новой коронавирусной инфекции.

Сегодня в области наблюдается высокий уровень заболеваемости, но вместе с тем и уровень тестирования на коронавирус превышает рекомендованный в 2,5 раза. Это значительно выше, чем охват тестированием в среднем по стране. Дмитрий Азаров рассказал, что правильность этого подхода была подтверждена и в ходе его личного разговора с Главным санитарным врачом России Анной Поповой. Губернатор отметил, что находится в постоянном контакте с главой Роспотребнадзора. Анна Юрьевна самым внимательным образом относится к ситуации в регионе и отмечает, что подход по широкому охвату тестированием, который применяется в нашем регионе, — верный. Как отметил Губернатор, Главный санитарный врач России выразила готовность помочь региону в дополнительной поставке тест-систем, а также и впредь оказывать поддержку в работе по преодолению инфекции.

«Мы не закрываем глаза на заболеваемость ради статистики, мы выявляем всех, и конечно это самый правильный подход с точки зрения методики лечения и оказания помощи на самой ранней стадии. И есть очень важный критерий: по сравнению с прошлым годом мы фиксируем снижение количества регистрируемых пневмоний. Это значит, что мы на ранних стадиях выявляем ковид, и не допускаем развития болезни. А это возможно только таким охватом тестирования, — подчеркнул Губернатор. — В 2-3 раза было бы меньше тестирований — и прирост ежедневный был бы ниже. Но это же обманывать себя в оценке реальной ситуации. Мы её реально оцениваем, стремимся действовать на ранних стадиях. И уверен, это способствует тому, что люди быстрее восстанавливаются».