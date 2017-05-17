19 мая 2017 г. состоится выездная акция Самарского областного центра по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями.

Мобильная лаборатория для экспресс-тестирования на ВИЧ развернется в стенах одного из торгово-развлекательных центров Самары. Местом проведения выбран комплекс, в который часто приезжают посетители не только из областного центра, но и Волжского, Ставропольского, Красноярского, Сергиевского и других районов губернии, а также Тольятти.

Поэтому в рамках выездной акции «Знать о ВИЧ – значит ЖИТЬ!» специалисты СПИД-центра смогут охватить профилактической работой большое число жителей региона. Все желающие смогут в этот день пройти бесплатное анонимное экспресс-тестирование на ВИЧ. Результат можно будет узнать в течении 20 минут.

Акция приурочена ко Дню памяти умерших от СПИДА и проводится совместно с волонтерами МБУ г.о. Самара «Самарский Дом Молодежи» и активистами Всероссийского общественного движения «Волонтеры-медики» в Самарской области.

Сдать экспресс-тест на ВИЧ можно в пятницу 19 мая 2017 года, с 15.00 до 17.00 по адресу: Самара, торговый центр МЕГА Самара

24 км Московского шоссе, 5.