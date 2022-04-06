Биомедицинский холдинг “Атлас” выкупил долю дочерней компании – Центра молекулярной онкологии “ОнкоАтлас” – у российского венчурного фонда Primer Capital. Основанием для выкупа доли стали опережающая прогнозы выручка.

“Атлас” нарастил долю в “ОнкоАтласе” (ООО “ОНКОДИАГНОСТИКА АТЛАС”) с 66,5% до 71,5%, выкупив 5% у Primer Capital. Еще 28,5% принадлежат основателю и директору “ОнкоАтласа” Владиславу Милейко.

“10 лет “ОнкоАтлас” занимается развитием и повышением доступности отечественных решений для молекулярно-генетической диагностики в области онкологии. Разработки компании уже признаются на государственном уровне – созданные “ОнкоАтласом” тест-системы для NGS-исследований пациентов с 4 видами рака используются в системе ОМС. За 2 года с их помощью протестировано более 5 000 онкологических пациентов по всей России”, – отмечает сооснователь и генеральный директор биомедицинского холдинга “Атлас” Сергей Мусиенко.

Биомедицинский холдинг “Атлас” приобрел Центр молекулярной онкологии “ОнкоАтлас” (бывшая ЦСБ “Геномика”) в 2015 году. Тогда по условиям сделки “Атлас” получил мажоритарную долю “ЦСБ Геномика”, которая вошла в портфель холдинга, сменив свое название. В 2021 году объем чистой выручки “ОнкоАтлас” в два раза превысил аналогичный показатель за 2020 год. Компания намерена увеличить выручку в 3 раза в 2022 году.

В ближайших планах компании развитие генетических сервисов и персонализированных решений в области здоровья, а также выход на новые рынки.

О биомедицинском холдинге “Атлас”

Компания по разработке инструментов персонализированной медицины основана в 2013 году командой российских биоинформатиков. Среди активов холдинга — разработчик решений для управления здоровьем ООО “Атлас”, разработчик тест-систем для генетических анализов в онкологии “ОнкоАтлас” и контрактно-исследовательская организация с фокусом на микробиом Knomx Contract Research.

В портфеле “Атласа” инновационные решения для управления здоровьем человека: Полный геном, Генетический тест Atlas, исследование микробиоты кишечника и ДНК-тесты для профилактики и диагностики онкологических заболеваний.

О Центре молекулярной онкологии “ОнкоАтлас”

Пионер прецизионной (высокоточной) онкологии в России. Команда компании с 2011 года разрабатывает и делает доступными для пациентов инновационные решения и услуги для профилактики, диагностики и подбора терапии онкологических заболеваний на основе анализа молекулярно-генетического профиля опухоли человека и наследственных особенностей.