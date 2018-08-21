Самарская областная клиническая станция переливания крови заняла 1 место в номинации “Постоянство – признак мастерства” на VIII Всероссийской премии за вклад в развитие донорства крови «СоУчастие».

28 сентября в Москве прошло подведение итогов и церемония награждения лауреатов и победителей VIII Всероссийской премии за вклад в развитие донорства крови «СоУчастие».

В рамках мероприятия состоялся круглый стол “Донорство крови и ее компонентов в Российской Федерации: трансформация, достижения, новые вызовы”, в ходе которого представители организаций здравоохранения делились своим опытом для оптимизации работы службы крови.

Главной частью премии стала церемония награждения победителей, где с приветственными словами выступили актер театра и кино, донор Александр Олешко и Валерий Дидюля, которые подчеркнули важность развития и популяризации донорства крови. Награды премии за вклад в развитие донорства крови вручили организаторам донорского движения, инициативным группам и учреждениям службы крови.

Самарская областная клиническая станция переливания крови” заняла 1 место в номинации “Постоянство – признак мастерства” и была признана лучшей в сфере популяризации донорства среди молодежи.

В этот же день в министерстве здравоохранения Самарской области прошла встреча руководства службы крови региона, руководителя молодежного движения и волонтеров Российского Красного Креста, волонтеров-организаторов дней донора в СамГМУ и Самарском университете. В рамках встречи обсудили возможные формы дальнейшего взаимодействия в вопросах развития донорства среди молодежи, укрепления здоровья студентов и интеграции новых форм пропаганды донорства крови в вузах.