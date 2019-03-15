Вчера выездная бригада самарской службы крови направились в Самарский государственный технический университет для организации традиционной весенней акции “День молодого донора”.

В акции приняли участие 68 студентов, и банк крови станции пополнился более чем на 30 литров. Также в рамках мероприятия было проведено награждение победителей конкурса “Я иду на день донора в СамГТУ”.

Студентов награждали заведующий отделением заготовки крови в выездных условия Самарской областной клинической станции переливания крови Борис Зайцев и заместитель председателя профкома СамГТУ Алексей Сатонин. Победители конкурса получили дипломы, фирменные подарки от службы крови и билеты в кино.