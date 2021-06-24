Рак кишечника: как не пропустить грозное заболевание (и тем самым спасти себе жизнь)2021-06-23 14:59
Колоректальный рак ежегодно диагностируется более чем у миллиона человек. Как не пропустить первые симптомы неблагополучия и что делать, если мутация клеток зашла слишком далеко – обсудили с экспертом-онкологом Ильдусом Ринатовичем Мухаметовым, врачом-хирургом, заместителем главного врача по хирургии в онкологическом центре «СМ-Клиника» в Текстильщиках.
Почему мы слышим о раке всё чаще? С одной стороны, мы стали дольше жить и «доживать» до неконтролируемых трансформаций клеток. С другой стороны, колоректальный рак год от года «молодеет». И этому способствует тотальная гиподинамия развитого общества, нерациональное питание с ежедневным букетом канцерогенных добавок и многочисленные экологические факторы.
К слову, мы часто слышим, как от пластика в мировом океане гибнут киты, но до недавнего времени не знали, что сегодня микропластик повсеместно находят в организме человека. Делая копрограмму (лабораторный анализ кала), например. И пользы здоровью он определенно не приносит.
Пожалуй, главная опасность колоректального рака, где бы он ни образовался: в ободочной, сигмовидной, прямой кишке, состоит в том, что появляется он практически бессимптомно и это резко повышает риск обнаружить злокачественное новообразование уже на финальной стадии, когда спасти человека практически невозможно.
На что следует обратить внимание, чтобы заподозрить колоректальный рак?
Колоректальный рак занимает второе место в мире по уровню смертности от онкологических заболеваний. Но есть и хорошая новость — если недуг выявлен на ранней стадии, то в 93% случаев он излечим. Вот почему так важно вовремя обратиться к врачу, заподозрив неладное.
Что именно повышает риск возникновения рака кишечника?
Как обнаружить рак кишечника вовремя?
Однако, конечно же, самым информативным методом диагностики принято считать колоноскопию. Врач-эндоскопист видит все патологические изменения в кишке и, более того, может тут же удалить подозрительные полипы и аденомы. Важно понимать, что часто рак кишечника начинается именно с перерождения аденоматозного полипа.
После процедуры удаленные фрагменты направляются на гистологию для проверки на доброкачественность новообразования.
С 50-ти летнего возраста колоноскопию следует делать регулярно с интервалом от 5 до 10 лет.
Четыре стадии заболевания
Стадии рака — понятие, которое врачи используют, чтобы классифицировать заболевание и понять, какой вид лечения актуален. Если опухоль только начала проявлять себя и находится в слизистой, ее отнесут к I стадии. На II стадии опухоль прорастает сквозь стенку кишечника, но не имеет метастазов в лимфоузлах. На III стадии злокачественное образование метастазирует в регионарные лимфоузлы (РЛУ). И на IV стадии опухоль выходит за границы кишечника, диагностируются отдаленные метастазы.
Рак — не приговор
На I и II стадии осуществляется оперативное лечение. При отсутствии метастазов в лимфоузлах не показана какая-либо химиотерапия, лучевая терапия. То есть при ранней диагностике заболевания после удаления опухоли пациент полностью излечивается и качество жизни его не страдает. На III стадии, если метастазы поразили регионарные лимфоузлы, распространились за пределы органа, на первом этапе лечения рака прямой кишки могут проводиться лучевая терапия, химотерапия, а затем операция, а при раке ободочной кишки на первом месте операция с последующей химиотерапией.
Современные методы лечения колоректального рака IV стадии
Сегодня особое внимание уделяется персонализированной онкологии. Клетки опухоли после ее удаления тестируются, определяется их генетический код и мутации, ответственные за прогрессирование онкопроцесса. И к ним уже подбираются персонализированные препараты, бьющие прицельно (таргетно).
Особенность локализации рака кишечника в любом его сегменте приводит к тому, что многочисленные метастазы с током крови и лимфы быстро распространяются по брюшной полости. И такое состояние врачи называют перитонеальный карциноматоз. Долгое время подобный диагноз звучал как приговор. Потому что через 2-3 месяца после операции по удалению опухолевого очага болезнь возвращалась вновь. «Подчистить» многочисленные метастатические поражения не представлялось возможным.
Ситуация изменилась с возникновением еще одного прорыва в области онкомедицины — технологии гипертермической химиотерапии (она же гипертермохимиотерапия, она же hyperthermic intraperitoneal chemotherapy или сокращено – HIPEC). После того, как в брюшине удалены все видимые метастазы, в брюшную полость вводится разогретый раствор химиопрепарата. Термический порог для раковых клеток ниже, чем для здоровых.
Когда будет изобретено лекарство от рака? – Вопрос, волнующий человечество. К счастью, для многих больных, и даже для тех, кто раньше попадал в разряд «малоперспективных», оно уже придумано и применяется на практике. И все же важно помнить, что в случае с колоректальным раком 9 из 10 пациентов могут быть вылечены исключительно в ходе оперативного вмешательства без дополнительного воздействия на организм, если диагноз поставлен на ранней стадии. Берегите себя!
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