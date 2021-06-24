Колоректальный рак ежегодно диагностируется более чем у миллиона человек. Как не пропустить первые симптомы неблагополучия и что делать, если мутация клеток зашла слишком далеко – обсудили с экспертом-онкологом Ильдусом Ринатовичем Мухаметовым, врачом-хирургом, заместителем главного врача по хирургии в онкологическом центре «СМ-Клиника» в Текстильщиках.

Почему мы слышим о раке всё чаще? С одной стороны, мы стали дольше жить и «доживать» до неконтролируемых трансформаций клеток. С другой стороны, колоректальный рак год от года «молодеет». И этому способствует тотальная гиподинамия развитого общества, нерациональное питание с ежедневным букетом канцерогенных добавок и многочисленные экологические факторы.

К слову, мы часто слышим, как от пластика в мировом океане гибнут киты, но до недавнего времени не знали, что сегодня микропластик повсеместно находят в организме человека. Делая копрограмму (лабораторный анализ кала), например. И пользы здоровью он определенно не приносит.

Пожалуй, главная опасность колоректального рака, где бы он ни образовался: в ободочной, сигмовидной, прямой кишке, состоит в том, что появляется он практически бессимптомно и это резко повышает риск обнаружить злокачественное новообразование уже на финальной стадии, когда спасти человека практически невозможно.

На что следует обратить внимание, чтобы заподозрить колоректальный рак?

Появление крови при акте дефекации.

Резкое падение уровня гемоглобина (может указывать на скрытые кровотечения).

Нарушения стула с чередованием то запоров, то диареи.

Ложные позывы к дефекации (характерны для рака прямой кишки).

Вздутие живота и другие проявления диспепсии (изжога, тошнота, горечь во рту).

Колоректальный рак занимает второе место в мире по уровню смертности от онкологических заболеваний. Но есть и хорошая новость — если недуг выявлен на ранней стадии, то в 93% случаев он излечим. Вот почему так важно вовремя обратиться к врачу, заподозрив неладное.

Что именно повышает риск возникновения рака кишечника?

Наследственная предрасположенность. Если у родителей, бабушек-дедушек был диагностирован рак кишечника в возрасте до 50 лет, то генетический риск нельзя исключать.

Ожирение. Особенно, если жировая ткань преимущественно образуется в районе живота. Предельно допустимый объем талии для женщин — 88 см, а для мужчин —102 см.

Вредные привычки. Курение, неумеренные дозы алкоголя (особенно некачественного), употребление в пищу мясных деликатесов с высокой долей добавок и модификаторов.

Незащищенный секс. Речь идет, конечно же, о взаимосвязи анального секса и рака прямой кишки, который может провоцировать печально известный ВПЧ (вирус папилломы человека).

Как обнаружить рак кишечника вовремя?

Исследование кала на скрытую кровь — важный диагностический маркер при выявлении многих серьезных заболеваний пищеварительного тракта, включая онкологические.

Однако, конечно же, самым информативным методом диагностики принято считать колоноскопию. Врач-эндоскопист видит все патологические изменения в кишке и, более того, может тут же удалить подозрительные полипы и аденомы. Важно понимать, что часто рак кишечника начинается именно с перерождения аденоматозного полипа.

После процедуры удаленные фрагменты направляются на гистологию для проверки на доброкачественность новообразования.

С 50-ти летнего возраста колоноскопию следует делать регулярно с интервалом от 5 до 10 лет.

Четыре стадии заболевания

Стадии рака — понятие, которое врачи используют, чтобы классифицировать заболевание и понять, какой вид лечения актуален. Если опухоль только начала проявлять себя и находится в слизистой, ее отнесут к I стадии. На II стадии опухоль прорастает сквозь стенку кишечника, но не имеет метастазов в лимфоузлах. На III стадии злокачественное образование метастазирует в регионарные лимфоузлы (РЛУ). И на IV стадии опухоль выходит за границы кишечника, диагностируются отдаленные метастазы.

Рак — не приговор

На I и II стадии осуществляется оперативное лечение. При отсутствии метастазов в лимфоузлах не показана какая-либо химиотерапия, лучевая терапия. То есть при ранней диагностике заболевания после удаления опухоли пациент полностью излечивается и качество жизни его не страдает. На III стадии, если метастазы поразили регионарные лимфоузлы, распространились за пределы органа, на первом этапе лечения рака прямой кишки могут проводиться лучевая терапия, химотерапия, а затем операция, а при раке ободочной кишки на первом месте операция с последующей химиотерапией.

Современные методы лечения колоректального рака IV стадии

Сегодня особое внимание уделяется персонализированной онкологии. Клетки опухоли после ее удаления тестируются, определяется их генетический код и мутации, ответственные за прогрессирование онкопроцесса. И к ним уже подбираются персонализированные препараты, бьющие прицельно (таргетно).

Особенность локализации рака кишечника в любом его сегменте приводит к тому, что многочисленные метастазы с током крови и лимфы быстро распространяются по брюшной полости. И такое состояние врачи называют перитонеальный карциноматоз. Долгое время подобный диагноз звучал как приговор. Потому что через 2-3 месяца после операции по удалению опухолевого очага болезнь возвращалась вновь. «Подчистить» многочисленные метастатические поражения не представлялось возможным.

Ситуация изменилась с возникновением еще одного прорыва в области онкомедицины — технологии гипертермической химиотерапии (она же гипертермохимиотерапия, она же hyperthermic intraperitoneal chemotherapy или сокращено – HIPEC). После того, как в брюшине удалены все видимые метастазы, в брюшную полость вводится разогретый раствор химиопрепарата. Термический порог для раковых клеток ниже, чем для здоровых.

Таким образом, подобное «промывание» брюшной полости позволяет «сжигать» метастазы активнее, чем во время обычной химиотерапии, снижая риск рецидива заболевания. Еще один плюс: такая «химия» действует прицельно, не попадая в общий кровоток, а, значит, системное токсичное действие препарата снижается. Некогда «малоперспективные» пациенты обретают надежду на полноценную жизнь.

Когда будет изобретено лекарство от рака? – Вопрос, волнующий человечество. К счастью, для многих больных, и даже для тех, кто раньше попадал в разряд «малоперспективных», оно уже придумано и применяется на практике. И все же важно помнить, что в случае с колоректальным раком 9 из 10 пациентов могут быть вылечены исключительно в ходе оперативного вмешательства без дополнительного воздействия на организм, если диагноз поставлен на ранней стадии. Берегите себя!