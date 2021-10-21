Пункты вакцинации от COVID-19 появились в Google Картах. Ранее аналогичный список стал доступен в Яндекс.Картах. Появление данной информации в картографических сервисах стало возможным благодаря совместному проекту Министерства здравоохранения РФ, Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и АНО «Диалог Регионы». На картах собраны данные почти о 6000 объектах. Теперь каждый житель России может найти адрес ближайшего пункта вакцинации и построить до него маршрут. Проект затрагивает все регионы страны — как города-миллионники, так и небольшие населенные пункты.

В картографических сервисах можно узнать информацию как о мобильных, так и о стационарных пунктах во всех федеральных округах России. Чтобы получить необходимые данные, пользователю достаточно ввести ключевые слова «вакцинация» или «где сделать прививку» в строке поиска в Яндекс.Картах и «вакцинация рядом» или «пункты вакцинации» в Google Картах. Сегодня в России это самые полные списки мест вакцинации, которые регулярно дополняются.

«Данные по всей стране собраны специалистами Центров управления регионами (ЦУР). Совместно с региональными минздравами были верифицированы все объекты, как государственные, так и коммерческие, оказывающие услуги по вакцинации населения. В каждом регионе информация о мобильных пунктах вакцинации регулярно обновляется», — сообщил первый заместитель генерального директора АНО «Диалог Регионы» Кирилл Истомин. Он также отметил, что одна из ключевых задач ЦУР заключается в информировании граждан о способах получения услуг государства. Сеть ЦУР в нашей стране может решать такие задачи комплексно.

При нажатии на тот или иной пункт вакцинации на картах можно узнать часы работы организации и позвонить по телефону горячей линии, где получить консультацию по вопросам вакцинации.

В Google Картах в карточки пунктов вакцинации также добавлена ссылка на портал вакцина.стопкоронавирус.рф для того, чтобы пользователь мог получить официальную информацию о коронавирусе и ответы на самые распространенные вопросы.

Массовая вакцинация от коронавируса началась в России 18 января.

К сегодняшнему дню в стране зарегистрированы три препарата: «Спутник V» производства Института им. Н.Ф. Гамалеи, «ЭпиВакКорона» Центра «Вектор» и «КовиВак» Центра им. М.П. Чумакова. Сделать прививку можно как в государственных, так и в частных медучреждениях.