Эксперты проекта Общероссийского народного фронта «За честные закупки» в Самарской области признали сомнительной закупку услуг на дополнительное медицинское страхование сотрудников государственного автономного учреждения «Государственная экспертиза проектов в строительстве».

Согласно данным на сайте госзакупок, в ближайшие два года руководство данного учреждения планирует застраховать 67 сотрудников на сумму более 50 тыс. руб. на каждого на период 2017-2018 гг. Общая сумма контракта составляет порядка 3,4 млн руб.

Согласно правилам, принятым в конце 2015 г. правительством Самарской области по нормированию закупаемых товаров и услуг, добровольное медицинское страхование для работников государственных учреждений не должно превышать 11 тыс. руб. для руководящих должностных лиц, и не более 4 тыс. руб. – для служащих и специалистов.

Эксперты ОНФ считают, что все государственные учреждения в регионе должны придерживаться данных критериев. Учреждение, осуществляющее государственную экспертизу в строительстве, превысило рекомендованную сумму более чем в пять раз.

«В соответствии с федеральным законом, под целями осуществления госзакупок понимается закупки для обеспечения федеральных нужд, нужд субъектов Российской Федерации и муниципальных нужд. В данном случае добровольное медицинское страхование работников не относится к категории товаров и услуг «на государственные нужды», – считает активист проекта ОНФ «За честные закупки» в Самарской области Вадим Нуждин. – Каждый человек имеет право получить дополнительное медицинское страхование на свое усмотрение, исходя из его финансовых возможностей. Но расходовать на это бюджетные средства – расточительство».

По мнению экспертов проекта ОНФ «За честные закупки», данная закупка попадает в категорию «закупка ненужных товаров (работ, услуг) и предметов роскоши» и признана сомнительной.

Активисты ОНФ намерены добиться отмены закупки и не допустить нецелесообразных расходов бюджета. Соответствующее обращение с доводами общественников будет направлено руководству учреждения.