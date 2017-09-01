Данная акция направлена не только на привлечение внимания общественности к безвозмездному донорству, но и на объединение различных религиозных и межнациональных сообществ вокруг решения жизненно важных социальных вопросов и укрепления позиций мира и согласия.

Первыми многонациональный донорский марафон откроют представители Дома дружбы народов.

6 сентября с 9.30 до 11.30 на площадке возле главного входа Дома дружбы народов (г. Самара, ул. Воронежская, 9) будет установлен комфортабельный мобильный комплекс заготовки крови, где пройдет забор крови у всех желающих.

7 сентября к донорскому движению присоединятся представители иудаизма. Пункт сдачи крови развернется на базе благотворительной организации «Забота – Хэсед Эстер» (г. Самара, ул. 4-й проезд, д. 57, офис 218, 2 этаж). Регистрация всех желающих будет осуществляться с 9.30 до 11.30.

8 сентября эстафета добра перейдет к региональному Духовному управлению мусульман Самарской области (г. Самара, ул. Стара-Загора, 54). Регистрация всех желающих будет осуществляться с 10.00 до 14.00.

Финальный день донорского марафона состоится субботним утром 9 сентября в Соборе во имя святых равноапостольных Кирилла и Мефодия.

Для справки:

При себе необходимо иметь паспорт РФ с регистрацией в Самаре или Самарской области, возраст потенциального донора – 18+, вес – не ниже 55 кг, необходимо отсутствие хронических и инфекционных заболеваний. С полным перечнем противопоказаний к сдаче крови и рекомендациями по подготовке к донации можно ознакомиться на сайте Службы крови: www.donorsamara.ru.