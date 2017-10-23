Вчера, 24 октября, врио Губернатора Самарской области Дмитрий Азаров посетил Самарскую областную клиническую больницу имени В.Д.Середавина.

Глава региона осмотрел построенный в рамках государственно-частного партнерства современный центр экстракорпоральной гемокоррекции и клинической трансфузиологии. Объем инвестиций составил около 500 млн. рублей. Центр общей площадью около 5 тысяч квадратных метров сможет принимать до 400 пациентов с хронической болезнью почек со всей области. Уже установлено и готово к работе самое современное оборудование.

Новый центр гемодиализа, оборудованный по самым высоким мировым стандартам, должен был открыться еще в августе текущего года. Однако из-за проволочек с оформлением документации ввод медицинского учреждения постоянно откладывался. При том, что сейчас в Самарской области проходят процедуру гемодиализа более 1200 человек и, по словам врачей, количество людей, нуждающихся в гемодиализе и пересадке почки, увеличивается из года в год на 70-80 человек. Действующее отделение больницы им. В.Д. Середавина построено более 40 лет назад и уже не вполне отвечает современным требованиям.

Дмитрий Азаров поручил профильным министрам немедленно разобраться в сложившейся ситуации, причинах ее возникновения, и в тот же день доложить о принятых мерах. Глава региона подчеркнул, что к таким социально значимым проектам государственно-частного партнерства должно быть повышенное внимание со стороны курирующих органов власти.

Напомним, что Президент России Владимир Путин особое внимание обращал на то, что государственно-частное партнерство должно стать одним важнейших механизмов реализации социальной политики.

В своем недавнем телеинтервью глава Самарского региона дал жесткую оценку инвестиционному климату, который сформирован в области: «За последние 2 года мы потеряли 35% инвестиций в основной капитал. По оценке Агентства стратегических инициатив, сейчас мы на 65-м месте в стране из 86 регионов. При нашем потенциале мы одни из худших в стране по этому показателю. И ждать, что к нам придут инвесторы, в такой ситуации просто не приходится. Нам надо ее менять кардинальным образом. Надо создавать благоприятную среду, разобраться с выдачей разрешительных документов…»

Вчера же стало известно, что 23 октября министерством строительства выдано разрешение на ввод в эксплуатацию Центра гемодиализа. Следующий этап – передача объекта от инвестора в государственную собственность.

Прием первых пациентов начнется в ноябре текущего года.

Справочно:

Уникальность нового Центра гемодиализа в том, что здесь реализуется несколько важнейших направлений медицинской помощи, поэтому все проблемы пациентов будут решаться в комплексе. Центр состоит из нескольких отделений. На 1 этаже размещен амбулаторно-поликлинический комплекс, на 2 – стационар, отделение перитонеального диализа и палата интенсивной терапии. Этот этаж соединен переходом с главным корпусом больницы имени В.Д.Середавина. На 3 и 4 этажах будут проходить процедуры программного гемодиализа, где разместят до 60 аппаратов искусственной почки.

Центр участвовал во Всероссийском конкурсе «Лучший проект государственно-частного взаимодействия в здравоохранении», который проводило Министерство здравоохранения РФ в 2016 году, и занял первое место в номинации «Лучший инфраструктурный проект на принципах государственно-частного партнерства в здравоохранении». Также в ноябре 2015 года в рамках премии «РОСИНФРА» проект вошел в тройку лидеров в номинации «Лучший проект ГЧП в социальной сфере».