С 1 июля 2017 года в соответствии с Федеральным законом от 01.05.2017 № 86-ФЗ медицинские учреждения во всех российских регионах обязаны по требованию пациентов оформлять им листок нетрудоспособности в электронном виде. Между тем с реализацией этого закона возникают сложности, поскольку всего 10% от всех ЛПУ в стране внедрили новую технологию оформления электронных больничных листов.

Как отмечают специалисты, подключение ЛПУ к новому проекту будет идти постепенно до конца 2017 года. Многие больницы и поликлиники сталкиваются с проблемой не только технического оснащения, подключения к интернету, но и крайне слабым владением компьютерами врачами старшего поколения.

Чтобы медучреждение начало работать с электронными больничными, следует скачать с сайта cabinets.fss.ru и установить ПО АРМ ЛПУ, далее занести сведения о пациенте в программу, подписать эти сведения личной электронной подписью и электронной подписью медицинского учреждения. Для медработников электронные подписи можно заказать в удостоверяющем центре ИжТендер с бесплатной доставкой, настройкой и установкой.