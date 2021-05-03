Одним из главных событий в сфере здравоохранения на стыке весны и лета стал III Всероссийский Фармпробег, который проходил с 27 мая по 1 июня и охватил сразу несколько регионов РФ: Казань, Иннополис, Нижний Новгород, Суздаль, Москву и область. Определение «всероссийский» в названии Фармпробега — не для галочки и не для придания мероприятию статусности. Проблемы были подняты действительно глобальные и актуальные для всей страны и в особенности для регионов.

За последний год был принят ряд законопроектов, являющихся прорывными для системы лекарственного обеспечения и оказания медицинской помощи в целом. Предыдущий год можно считать точкой отсчета новой эры в развитии системы лекарственного обеспечения граждан.

Фармпробег: возможность диалога

Фармпробег традиционно проходит в формате пресс-тура, что очень эффективно для налаживания диалога всех заинтересованных сторон: и органов власти, и экспертов, и фармкомпаний, и, конечно, пациентов. Основная задача тура — увидеть наиболее злободневные проблемы и понять, что необходимо сделать для их решения на уровне изменений социального законодательства.

Главная тема третьего Фармпробега — доступ пациентов к лекарственному обеспечению. Не секрет, что в России с этим есть проблемы. Об этом говорят и результаты социсследования столь серьезной и авторитетной организации, как НИИ общественного здоровья имени Семашко. Согласно полученным в результате мониторинга данным, около 25% россиян так или иначе сталкиваются с проблемами доступа к необходимым лекарственным средствам.

Отсутствие адекватного лечения на первичном амбулаторном медицинском уровне в дальнейшем ведет к еще более серьезным сбоям уже в госпитальном секторе и, как следствие, к увеличению расходов как из регионального, так и федерального бюджетов. Проблема нарастает, как снежный ком. Ее злободневность на уровне всей страны достигла уже таких масштабов, что этот вопрос стал одной из ключевых тем Петербургского международного экономического форума – 2021.

Фармпробег: в приоритете лекарственная безопасность

В первый же день ПМЭФ состоялся форум «Лекарственная безопасность», в рамках которого были подняты вопросы, касающиеся и лекарственного обеспечения, и работы фармацевтической отрасли в целом. В пленарном заседании лично принимал участие министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко и директор Европейского бюро ВОЗ Ханс Хенри П. Клюге.

Фармацевтическая отрасль достойно выдержала вызов пандемии. Россия первой в мире запустила производство вакцины от коронавируса, обеспечив лекарственную безопасность не только нашей страны. Тем не менее не все так гладко, как хотелось бы. В совершенствовании нуждается система госзакупок лекарственных средств, есть вопросы в части перспектив развития отечественного и мирового рынка фармакологии. Ведь от эффективности работы механизма госзакупок медпрепаратов, от бесперебойности их поставок, особенно в период повышенного спроса, напрямую зависит и лекарственная безопасность страны в целом.

Тренд-футуролог, эксперт президентской платформы «Будущее России. Национальные проекты» Игорь Сюч активно поддержал Фармпробег и отметил, что в целях обеспечения лекарственной безопасности страны проводится непрерывная работа по развитию фармацевтической отрасли, и такая экспертная дискуссионная площадка имеет высокую практическую значимость, объединяет всех заинтересованных в развитии здравоохранении сторон.

Фармпробег: первый цифровой фармацевтический форум

Еще одна важная тема, затронутая в рамках ПМЭФ и в ходе III Всероссийского Фармпробега, — цифровизация медицинской отрасли, внедрение передовых технологий.

В России активная цифровизация здравоохранения началась еще 10 лет назад, и сделано за это время немало. Она помогла оптимизировать работу лечебных учреждений, сделать финансовые потоки более прозрачными. Однако далеко не во всех регионах страны этот процесс проходит одинаково быстро. Выровнять темпы — одна из главных задач на ближайшую перспективу.

Свое мнение по поводу затронутых в рамках Фармпробега проблем высказали и в Совете Федерации Федерального собрания РФ. Председатель СовФеда Валентина Матвиенко назвала Фармпробег значимым межрегиональным мероприятием, а также дала задание профильному комитету по соцполитике проанализировать полученные в результате пресс-тура данные и подготовить необходимые поручения.

Все ключевые предложения экспертов, озвученные в рамках Фармпробега, также будут направлены на рассмотрение в комитет социальной политики Совета Федерации. Глава Фармпробега Анна Белова выступила на заседании Совета Федерации.

«Безусловно, ни один вопрос, поднятый на заседаниях и других мероприятиях Фармпробега, не останется без внимания. С учетом сложности поставленных перед нами задач, решение необходимо принимать взвешенно. В связи с этим все озвученные ранее проблемы будут вынесены на заседание комитета по социальной политике для комплексного подхода к их решению», — резюмировала сенатор Российской Федерации, член Комитета СФ по социальной политике Ирина Петина.