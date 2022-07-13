Книга российского бизнесмена и инвестора Андрея Фоменко «Фокус на жизнь. Научный подход к продлению молодости и сохранению здоровья» вошла в лонг-лист литературной премии в области медицины «Здравомыслие». Теперь она доступна для народного голосования в номинации «Рецепт здоровья».

Организаторами конкурса выступают Министерство здравоохранения РФ, Министерство науки и высшего образования РФ и телеканал «Доктор». В этом году было подано 230 заявок, среди которых книга Андрея Фоменко «Фокус на жизнь. Научный подход к продлению молодости и сохранению здоровья». Она прошла второй этап конкурса, получив оценку экспертного совета, и была допущена к народному голосованию. Номинация «Рецепт здоровья» включает прорывные современные книги о здоровом образе жизни, предназначенные для широкой аудитории.

Голосование продлится до 19 сентября, по его итогам будет составлен шорт-лист премии. Отдать голос за книгу можно на платформе Crowdspace. Победители конкурса будут определяться с 20 сентября по 10 октября экспертным жюри, в состав которого вошли журналисты, представители медицинского сообщества и известные общественные деятели.

«Фокус на жизнь» — книга, вышедшая в издательстве «Альпина Pro» в конце 2021 года, рассказывает о внутренних ресурсах организма, которые есть у каждого человека. Опираясь на опыт многочисленных исследований, а также примеры реальных долгожителей, Андрей Фоменко советует, как и с помощью чего можно прибавить дополнительные годы жизни. Материалы для книги, по словам автора, были собраны в ходе многолетней работы, проведенной в рамках проекта VSH25, цель которого – не просто продлить жизнь, но сохранить молодость и остановить старение.