Нет большей мудрости, чем своевременность

Фрэнсис Бэкон

Любую болезнь гораздо легче вылечить, когда она обнаружена на ранних этапах своего развития. Особенно это касается заболеваний онкологического характера. Например, рак молочный железы, можно излечить в более чем 95% случаев, если он выявлен на начальной стадии.

Современная молекулярная медицина предлагает виды исследований ДНК, которые значительно повышают шансы на своевременное установление диагноза.

В России новейшие молекулярные разработки успешно использует в своей практике медико-генетический центр Геномед. Применяя высокоточные диагностические панели и придерживаясь персонализированного подхода, специалисты центра помогают онкологическим пациентам со всей России встать на путь исцеления.

Если вы прошли множество обследований, но вам не поставили однозначный диагноз, если вы генетически предрасположены к возникновению опухолевых процессов, если вы понимаете, что в вашем организме происходят тревожные изменения – это весомые поводы, чтобы обратиться к генным технологиям и не упустить драгоценные месяцы или даже недели, от которых может зависеть жизнь.