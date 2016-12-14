Памятка для населения о гриппе2017-01-21 13:13
По данным еженедельного наблюдения Управления Роспотребнадзора Самарской области за неделю с 09.01. по 15.01.2017 г. в области зарегистрировано 12877 случаев ОРВИ и гриппа, показатель на 10 тыс. населения – 40,0, в том числе в г.о. Самаре – 7436 случаев, показатель на 10 тыс. населения – 62,9.
Отмечается превышение недельных эпидемических порогов по совокупному населению Самарской области на 10,7% и на 27,6% по г.о. Самара, в том числе в возрастной группе среди лиц 15 лет и старше на 30,4% и 49,8% соответственно.
По результатам лабораторного мониторинга за циркуляцией респираторных вирусов в структуре положительных находок преобладает доля вирусов гриппа, преимущественно вирусов гриппа типа А (H3N2).
В целом в Самарской области по состоянию на 16.01.2017 привито 1338901 человек, что составляет 41,67% от населения Самарской области.
В связи с ростом заболеваемости Управление Роспотребнадзора по Самарской области рекомендует населению соблюдать меры профилактики гриппа и ОРВИ.
Источник инфекции – больной человек. В период эпидемии чаще болеют дети и взрослые молодого возраста.
Группы риска по развитию тяжелого течения гриппа: – дети до 2-х летнего возраста, – пожилые люди старше 60 лет, – беременные, – люди, страдающие хроническими заболеваниями органов дыхания, включая бронхиальную астму, сердечно-сосудистой системы, нарушением обмена (сахарным диабетом, ожирением), почек, органов кроветворения, ослабленным иммунитетом, в том числе инфицированные ВИЧ, а также дети и подростки, длительно принимающие аспирин.
Первые признаки гриппа
Заболевание начинается остро, часто сопровождается ознобом, а клинические симптомы развиваются очень быстро. Температура тела достигает 39°С-40°С уже в первые 24–36 часов. Появляется головная боль, преимущественно в лобно-височной области, боль при движении глазных яблок, светобоязнь, боль в мышцах и суставах, нередко желудочно-кишечные расстройства (тошнота, рвота, диарея), может снижаться артериальное давление. Через несколько часов от начала болезни появляется сухой болезненный кашель и заложенность носа. Некоторые больные жалуются на боли в горле, затрудненное учащенное дыхание и конъюнктивит.
Для тяжелого гриппа характерны:
Если у вас присутствует хотя бы один из перечисленных симптомов, необходимо незамедлительно обратиться к врачу- специалисту!
В период эпидемического подъема заболеваемости гриппом рекомендуются меры неспецифической профилактики:
Избегать контактов с лицами, имеющими признаки заболевания;
Что делать, чтобы не заболеть гриппом?
1. Основной мерой специфической профилактики является вакцинация, которая проводится с сентября каждого года и заканчивается не позднее, чем за 2-3 недели до начала эпидемического подъема заболеваемости гриппом.
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