По данным еженедельного наблюдения Управления Роспотребнадзора Самарской области за неделю с 09.01. по 15.01.2017 г. в области зарегистрировано 12877 случаев ОРВИ и гриппа, показатель на 10 тыс. населения – 40,0, в том числе в г.о. Самаре – 7436 случаев, показатель на 10 тыс. населения – 62,9.

Отмечается превышение недельных эпидемических порогов по совокупному населению Самарской области на 10,7% и на 27,6% по г.о. Самара, в том числе в возрастной группе среди лиц 15 лет и старше на 30,4% и 49,8% соответственно.

По результатам лабораторного мониторинга за циркуляцией респираторных вирусов в структуре положительных находок преобладает доля вирусов гриппа, преимущественно вирусов гриппа типа А (H3N2).

В целом в Самарской области по состоянию на 16.01.2017 привито 1338901 человек, что составляет 41,67% от населения Самарской области.

В связи с ростом заболеваемости Управление Роспотребнадзора по Самарской области рекомендует населению соблюдать меры профилактики гриппа и ОРВИ.

Министерство здравоохранения Самарской области напоминает: грипп – чрезвычайно контагиозное острое инфекционное заболевание, легко передающееся от человека к человеку и распространенное повсеместно. Каждый человек восприимчив к вирусам гриппа.

Источник инфекции – больной человек. В период эпидемии чаще болеют дети и взрослые молодого возраста.

Группы риска по развитию тяжелого течения гриппа: – дети до 2-х летнего возраста, – пожилые люди старше 60 лет, – беременные, – люди, страдающие хроническими заболеваниями органов дыхания, включая бронхиальную астму, сердечно-сосудистой системы, нарушением обмена (сахарным диабетом, ожирением), почек, органов кроветворения, ослабленным иммунитетом, в том числе инфицированные ВИЧ, а также дети и подростки, длительно принимающие аспирин.

Первые признаки гриппа

Заболевание начинается остро, часто сопровождается ознобом, а клинические симптомы развиваются очень быстро. Температура тела достигает 39°С-40°С уже в первые 24–36 часов. Появляется головная боль, преимущественно в лобно-височной области, боль при движении глазных яблок, светобоязнь, боль в мышцах и суставах, нередко желудочно-кишечные расстройства (тошнота, рвота, диарея), может снижаться артериальное давление. Через несколько часов от начала болезни появляется сухой болезненный кашель и заложенность носа. Некоторые больные жалуются на боли в горле, затрудненное учащенное дыхание и конъюнктивит.

Для тяжелого гриппа характерны:

высокая температура;

одышка, затрудненное дыхание или боль в груди;

синюшность губ;

примесь крови в мокроте;

рвота и жидкий стул;

головокружение;

затруднение при мочеиспускании.

Если у вас присутствует хотя бы один из перечисленных симптомов, необходимо незамедлительно обратиться к врачу- специалисту!

В период эпидемического подъема заболеваемости гриппом рекомендуются меры неспецифической профилактики:

Избегать контактов с лицами, имеющими признаки заболевания;

Сократить время пребывания в местах массового скопления людей и в общественном транспорте;

Носить одноразовую медицинскую маску (марлевую повязку) и менять ее каждые 4 часа;

Регулярно и тщательно мыть руки с мылом или протирать их дезинфицирующими салфетками для обработки рук;

Осуществлять влажную уборку, проветривание и увлажнение воздуха в помещении;

Вести здоровый образ жизни (полноценный сон, сбалансированное питание, физическая активность).

Что делать, чтобы не заболеть гриппом?

1. Основной мерой специфической профилактики является вакцинация, которая проводится с сентября каждого года и заканчивается не позднее, чем за 2-3 недели до начала эпидемического подъема заболеваемости гриппом.

Вакцинация показана всем группам населения, но особенно пациентам из групп риска по развитию тяжелого течения гриппа, а также работникам медицинских и образовательных организаций, транспорта, коммунальной сферы, обучающимся в профессиональных образовательных организациях и образовательных организациях высшего образования и лицам, подлежащим призыву на военную службу.