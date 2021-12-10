29 ноября на площадке Приволжского исследовательского медицинского университета прошло стратегическое совещание «Совершенствование механизмов доступа к инновационной терапии, перспективы персонализированного подхода в диагностике и лечении пациентов с генетическими и наследственными заболеваниями в Нижегородской области». Совещание стало вторым региональным событием после аналогичной стратегической сессии в Рязани, которая состоялась 26 ноября 2021.

На совещании были рассмотрены актуальные вопросы медицинской генетики в разрезе диагностики, возможности программ неонатального и селективного скрининга, а также региональные сложности лекарственного обеспечения и доступа к инновационной терапии пациентов с орфанными заболеваниями.

«Наша задача – создавать нормативно-правовую базу для упрощения процессов разработки, регистрации, производства, выпуска в оборот и применения высокотехнологичных лекарственных препаратов», – отметил в своем выступлении Александр Сумин, ответственный секретарь Экспертного совета по вопросам обращения лекарственных средств, развитию фармацевтической и медицинской промышленности Комитета Государственной Думы по охране здоровья.

Важным аспектом, на который обратили внимание участники совещания, является необходимость введения в программу медицинских вузов программы расширенного изучения характеристик орфанных заболеваний и методов их диагностики, а также создание образовательных программ для обучения специалистов первичного звена орфанной настороженности.

Сенатор Российской Федерации, член Комитета Совета Федерации по социальной политике Ирина Петина отметила, что данные программы необходимо вводить в курс обучения студентов.

«И студент, поступающий сегодня, который начнет работу через 6 лет обучения и 2 года ординатуры, должен ориентироваться на те знания, которые потребуются через 10 лет», – прокомментировал Николай Карякин, ректор Приволжского исследовательского медицинского университета, доктор медицинских наук, доцент, отличник здравоохранения.

Николай Карякин также обратил внимание на необходимость развития диагностических центров в регионах, в том числе на базе университетов, и важность государственного финансирования.

Участники стратегической сессии подчеркнули необходимость цифровизации в современном здравоохранении:

«Следующая составная часть – это цифровизация. К сожалению, здесь мы немного отстаем от всего мирового сообщества, которое идет семимильными шагами, и мы вынуждены догонять. Но, безусловно, то, что мы сделали за последние несколько лет в этом направлении – это действительно рывок вперед. Отсутствие цифровизации — это просто тупик сейчас», – отметил глава Комитета по охране здоровья Госдумы РФ VIII созыва Дмитрий Хубезов.

Директор центра помощи пациентам «Геном» Елена Хвостикова дополнила:

«Необходимо законодательно закрепить телемедицину и цифровизацию. Необходимы уточненные регистры, потому что мы не можем точно определить количество пациентов и рассчитать необходимое финансирование».

По итогам регионального стратегического совещания в Нижнем Новгороде будет подготовлена резолюция с конкретными предложениями по совершенствованию законодательных и организационных механизмов по каждому из озвученных направлений обсуждения. Ключевые предложения по итогам сессий в Рязани, Нижнем Новгороде войдут в итоговую резолюцию, которая будет публично анонсирована в рамках открытого научно-практического форума «Новейшая генетика. Современные знания о болезнях человека, перспективные подходы организации здравоохранения», а затем направлена для рассмотрения в законотворческие и исполнительные органы власти.

Организатором регионального стратегического совещания является межотраслевое объединение «Фармпробег». Более подробную информацию о мероприятии можно получить на официальном сайте Фармпробега ( www.pharmprobeg.ru)

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