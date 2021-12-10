Участники стратегического совещания в Нижнем Новгороде обсудили ряд важных направлений в медицине2021-12-16 19:17
29 ноября на площадке Приволжского исследовательского медицинского университета прошло стратегическое совещание «Совершенствование механизмов доступа к инновационной терапии, перспективы персонализированного подхода в диагностике и лечении пациентов с генетическими и наследственными заболеваниями в Нижегородской области». Совещание стало вторым региональным событием после аналогичной стратегической сессии в Рязани, которая состоялась 26 ноября 2021.
На совещании были рассмотрены актуальные вопросы медицинской генетики в разрезе диагностики, возможности программ неонатального и селективного скрининга, а также региональные сложности лекарственного обеспечения и доступа к инновационной терапии пациентов с орфанными заболеваниями.
«Наша задача – создавать нормативно-правовую базу для упрощения процессов разработки, регистрации, производства, выпуска в оборот и применения высокотехнологичных лекарственных препаратов», – отметил в своем выступлении Александр Сумин, ответственный секретарь Экспертного совета по вопросам обращения лекарственных средств, развитию фармацевтической и медицинской промышленности Комитета Государственной Думы по охране здоровья.
Важным аспектом, на который обратили внимание участники совещания, является необходимость введения в программу медицинских вузов программы расширенного изучения характеристик орфанных заболеваний и методов их диагностики, а также создание образовательных программ для обучения специалистов первичного звена орфанной настороженности.
Сенатор Российской Федерации, член Комитета Совета Федерации по социальной политике Ирина Петина отметила, что данные программы необходимо вводить в курс обучения студентов.
«И студент, поступающий сегодня, который начнет работу через 6 лет обучения и 2 года ординатуры, должен ориентироваться на те знания, которые потребуются через 10 лет», – прокомментировал Николай Карякин, ректор Приволжского исследовательского медицинского университета, доктор медицинских наук, доцент, отличник здравоохранения.
Николай Карякин также обратил внимание на необходимость развития диагностических центров в регионах, в том числе на базе университетов, и важность государственного финансирования.
Участники стратегической сессии подчеркнули необходимость цифровизации в современном здравоохранении:
Директор центра помощи пациентам «Геном» Елена Хвостикова дополнила:
По итогам регионального стратегического совещания в Нижнем Новгороде будет подготовлена резолюция с конкретными предложениями по совершенствованию законодательных и организационных механизмов по каждому из озвученных направлений обсуждения. Ключевые предложения по итогам сессий в Рязани, Нижнем Новгороде войдут в итоговую резолюцию, которая будет публично анонсирована в рамках открытого научно-практического форума «Новейшая генетика. Современные знания о болезнях человека, перспективные подходы организации здравоохранения», а затем направлена для рассмотрения в законотворческие и исполнительные органы власти.
Организатором регионального стратегического совещания является межотраслевое объединение «Фармпробег». Более подробную информацию о мероприятии можно получить на официальном сайте Фармпробега ( www.pharmprobeg.ru)
Фото: Pexels
© 443000.ru