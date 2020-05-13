Специалисты Самарского областного клинического кардиологического диспансера им. В.П. Полякова осваивают новую методику, которая позволит улучшить диагностику и качество лечения пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Рентгенхирурги диспансера сейчас проходят курс обучения работы на уникальном аппарате, пока единственном в Самарском регионе. В Приволжском федеральном округе таких аппаратов пять.

«Сбережение жизни и здоровья населения невозможно без активной борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Это одно из приоритетных направлений национального проекта «Здравоохранение», инициированного Президентом России Владимиром Путиным, – отметил главный врач Самарского областного клинического кардиологического диспансера им. В.П. Полякова Владимир Горячев. – Благодаря реализации в регионе этого направления областной кардиодиспансер в прошлом году пополнился новым ангиографом и компьютерным томографом. Ранее такого оборудования в диспансере не было. Пациенты направлялись на КТ в другие учреждения. В этом году нам удалось за счет средств больницы пополнить парк оборудования и приобрести новый аппарат, о котором давно мечтали».

Новое оборудование позволяет хирургу во время операции принять очень точное решение по каждому пациенту индивидуально: нужно ли устанавливать в артерию с небольшой степенью поражения стент или можно подождать. Этот аппарат позволяет улучшить качество диагностики и лечения пациентов с сердечными недугами.

В день в кардиологическом диспансере делается до 20 операций по стентированию. Это одна из самых распространенных операций.

Всего в год в учреждении проходят лечение порядка 20 тысяч пациентов, причем не только из Самарской области, а также из соседних регионов и из-за рубежа.

«Стент будет поставлен строго по показаниям и, главное, он будет поставлен абсолютно точно в тот сосуд, куда должен быть поставлен, – характеризует новую методику заведующий отделением рентгенхирургических методов диагностики и лечения кардиологического диспансера Темур Кислухин. – В настоящее время единственным способом определить точность стентирования и увидеть, что стент плотно прилегает к стенке сосуда, является эта методика. Специальный датчик диаметром 2 миллиметра пронизывает стенки сосуда и изнутри позволяет видеть, как поставлен стент. Наш основной контингент – люди с ишемической болезнью сердца. Имплантировать стент с помощью данного аппарата можно точнее, ведь он позволяет увидеть и показать хирургу особенности сосудов, артерий, степени их поражения у каждого человека индивидуально».

Эта методика появилась несколько лет назад. Сейчас ведущие центры страны активно осваивают аппаратуру, чтобы снизить риск развития осложнений. Оснащение новейшей медтехникой и применение лучших методик лечения позволяет улучшить качество жизни пациентов.

Как рассказал заместитель главного врача, главный кардиолог Самарской области Дмитрий Дупляков, в 2019 году 5 тысяч 200 человек перенесли операцию по стентированию коронарных артерий. Созданы необходимые условия для оказания эффективной помощи пациентам с инфарктом миокарда, особая задача – своевременное обращение жителей за медицинской помощью.

«Кроме того, жара – это один из неблагоприятных факторов для кардиологических пациентов, – напомнил главный кардиолог региона. – В жаркий период людям нужно обильное питье, больше жидкости. Коррекцию лекарственных препаратов можно делать только по согласованию с врачом, самому отменять или заменять лекарственные препараты нельзя. Особенно это касается тех пациентов, которые были прооперированы, у которых установлен стент. Им мы прописываем специальные препараты, которые защищают сосуды сердца от развития тромба. Об этом важно помнить».