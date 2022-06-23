Некоторые напитки могут оказывать крайне благоприятное воздействие на организм, если взять за привычку выпивать их натощак.

Процесс пробуждения ото сна — один из самых важных для организма. Поэтому важно начинать утро с правильных ритуалов и помнить о том, что существует ряд напитков, которые идеально подходят для приема в самом начале дня, так как они заряжают тело энергией и оказывают оздоровляющий эффект. Екатерина Давыдова, актриса, модель и бизнесвумен поделилась с Marie Claire топ-листом самых полезных напитков.

Вода

Стакан чистой воды комнатной температуры натощак — самая полезная привычка, у которой нет противопоказаний. Вода не только «перезапускает» весь организм, но и улучшает самочувствие, нормализует метаболические процессы желудочно-кишечного тракта, выводит токсины, помогает предотвратить головные боли (читайте также: «Фильтрованная, в бутылке или кипяченая: какая вода самая полезная для здоровья»).

Вода с яблочным уксусом

Яблочный уксус, разбавленный водой, — прекрасное средство, которое нормализует уровень pH в организме. Такой напиток улучшает работу желудочно-кишечного тракта. Он однозначно будет полезен тем, кто злоупотребляет кофе и сладким. Виктория Бекхэм считает воду с яблочным уксусом незаменимым утренним напитком. Достаточно добавить всего одну столовую ложку яблочного уксуса в стакан теплой воды и выпить его за 30 минут до завтрака, чтобы ваш организм работал как часы.

Вода с лимонным соком

Вода с лимонным соком обладает многими полезными свойствами: укрепляет иммунитет, предотвращает появление камней в почках, выводит токсины из организма, улучшает пищеварение, способствует расщеплению жиров, что особенно важно для тех, кто стремиться сбросить лишний вес. Но у такого утреннего напитка, как и у воды с уксусом, есть противопоказания: его не стоит употреблять тем, у кого есть гастрит или язва желудка.

Вода с имбирем

Имбирный напиток — прекрасное средство для тех, кто утром хочет быстро взбодриться. Напиток нужно приготовить с вечера: чайную ложку мелко нарезанного имбиря залить стаканом кипятка, и утром напиток будет готов. Имбирный напиток — прекрасное средство от отеков (читайте также: «Что произойдет с телом, если есть имбирь каждый день в течение месяца»).

Сок сельдерея

Сельдерей известен своими целебными свойствами. Особенно полезен он для тех, кто следит за своей фигурой. В сельдерее содержится вся палитра витаминов и минералов, его сок тонизирует, помогает бороться со стрессом, укрепляет иммунитет и восстанавливает работу кишечника. Свежевыжатый сок нужно выпивать сразу после приготовления. Если на ваш вкус он горчит, его можно разбавить водой комнатной температуры. Но не нужно пить сок постоянно: в большом количестве он может навредить, так как способствует отложению камней в почках.

Огуречная вода

Огуречная вода — тонизирующий и очень полезный напиток, который помогает избавиться от отеков, очистить организм от токсинов. Огуречная вода выводит шлаки и разгоняет метаболизм, притупляют чувство голода. В этом напитке много витаминов, которые укрепляют иммунитет. Приготовить напиток легко: достаточно добавить натертый огурец в воду, капнуть туда немного сока лимона для вкуса и размешать.