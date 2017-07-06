5 августа в Кинеле состоится празднование 180-летнего юбилея города. Готовится развлекательная концертная программа и спортивные мероприятия. Основные торжества пройдут вечером на площади Мира. В поддержку идеи здорового образа жизни в рамках празднования Дня города запланирована работа мобильной лаборатории ГБУЗ «Самарский областной центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями».

Подобную выездную акцию по экспресс-тестированию в Кинеле проведут впервые. Жители и гости города смогут бесплатно пройти обследование на ВИЧ и уже через 20 минут узнать результат. Кроме того, врачи проинформируют всех желающих в режиме индивидуальной консультации о способах передачи вируса и защиты от ВИЧ-инфекции. В медицинском шатре СПИД центра можно будет получить необходимую информационную литературу по теме ВИЧ.

Мобильная лаборатория СПИД-центра будет работать 05 августа с 17 до 19 часов по адресу г.о. Кинель, площадь Мира.