По статистике, 50% случаев, когда невозможно зачать ребенка, связано с мужским бесплодием. Но снижение репродуктивной функции у мужчин — не приговор, благодаря современной диагностике и методам лечения, многие пары становятся родителями, подробнее об этом расскажем в статье.

Мужское бесплодие связано с изменением качественных и количественных показателей спермы, это объясняется разными факторами:

• около 10-15% случаев обусловлены генетическими причинами;

• травмы, операции и инфекции, передающиеся половым путем, могут негативно сказаться на возможности зачатия,

• аномалии половых органов приводят к «блокировке» репродуктивной системы;

• нарушения сперматогенеза провоцируют алкоголизм, наркомания, табакокурение и стрессовые ситуации.

Лечение начинается с консультации уролога-андролога. Специалист проводит осмотр и выясняет наличие жалоб: очень важно установить, есть ли у близких родственников подобные проблемы, какие болезни перенес пациент, какой образ жизни ведет, есть ли аномалии половых органов. После этого назначается обследование, которое может включать:

• анализ крови на группу и резус-фактор;

• анализы на инфекции мочеполовой системы;

• мазок на выявление возбудителей заболеваний, передающихся половым путем;

• обследование гормонального фона;

• УЗИ органов малого таза, половых органов, щитовидной железы;

• спермограмму;

• определение иммунологической совместимости партнеров.

По результатам диагностики подбирается индивидуальная программа, которая подразделяться на два типа: медикаментозное направление и хирургическое вмешательство.

Медикаментозное лечение

В зависимости от причины бесплодия, назначаются лекарственные препараты: если причина в венерическом заболевании или идет воспалительный процесс — выписываются антибактериальный курс лекарств. При гормональных нарушениях назначается соответствующая терапия. При низком качества спермы, поможет прием витаминных комплексов и иммунокорригирующих препаратов.

Хирургическое лечение

При осложнении варикоцеле, опухоли или послеоперационных рубцах, которые становятся препятствием для оплодотворения, потребуется хирургическое вмешательство. К сожалению, у мужчины с запущенными симптомами заболеваний, шансы добиться желаемого результата снижаются, поэтому важно, как можно раньше диагностировать и устранить причины, которые препятствуют зачатию.

Все диагностические и лечебные методы эффективно применяют в Международном медицинском центре «УРО-ПРО» в Краснодаре. Если ваши попытки зачать ребенка в течение продолжительного времени оказались неудачными, не отчаивайтесь. В нашем отделении урологии работают опытные врачи, которые оперативно поставят диагноз и назначат эффективное лечение.