На скамье запасных: как лечится бесплодие у мужчин2021-09-10 13:02
По статистике, 50% случаев, когда невозможно зачать ребенка, связано с мужским бесплодием. Но снижение репродуктивной функции у мужчин — не приговор, благодаря современной диагностике и методам лечения, многие пары становятся родителями, подробнее об этом расскажем в статье.
Мужское бесплодие связано с изменением качественных и количественных показателей спермы, это объясняется разными факторами:
Лечение начинается с консультации уролога-андролога. Специалист проводит осмотр и выясняет наличие жалоб: очень важно установить, есть ли у близких родственников подобные проблемы, какие болезни перенес пациент, какой образ жизни ведет, есть ли аномалии половых органов. После этого назначается обследование, которое может включать:
По результатам диагностики подбирается индивидуальная программа, которая подразделяться на два типа: медикаментозное направление и хирургическое вмешательство.
Медикаментозное лечение
Хирургическое лечение
Все диагностические и лечебные методы эффективно применяют в Международном медицинском центре «УРО-ПРО» в Краснодаре. Если ваши попытки зачать ребенка в течение продолжительного времени оказались неудачными, не отчаивайтесь. В нашем отделении урологии работают опытные врачи, которые оперативно поставят диагноз и назначат эффективное лечение.
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