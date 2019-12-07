Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова в Крыму: съезд врачей может пройти весной 2020 года2019-12-07 21:49
Вероника Скворцова в субботу прибыла в Евпаторию, чтобы осмотреть местные детские больницы. В Крыму, в ходе мероприятий, врачи обратились к министру с инициативой провести второй национальный съезд врачей России.
“Ваша просьба и инициатива абсолютно обоснованы. Потому что врачи – это основа основ… я поддерживаю вашу инициативу. Думаю, что национальный съезд врачей может пройти весной, например в апреле”, – сказала Скворцова.
Скворцова пообещала включить медиков Крыма в оргкомитет по подготовке съезда, а также в ближайшее время дать поручение о подготовке форума. Как напоминает РИА Новости, первый национальный съезд врачей России прошел в 2012 году в Москве. На форуме обсуждались различные вопросы в том числе, атрагивались темы кадровой политики, развитие самоуправления в профессиональной врачебной среде, корпоративная врачебная ответственность и этический кодекс российского врача.
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