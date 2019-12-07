Вероника Скворцова в субботу прибыла в Евпаторию, чтобы осмотреть местные детские больницы. В Крыму, в ходе мероприятий, врачи обратились к министру с инициативой провести второй национальный съезд врачей России.

“Ваша просьба и инициатива абсолютно обоснованы. Потому что врачи – это основа основ… я поддерживаю вашу инициативу. Думаю, что национальный съезд врачей может пройти весной, например в апреле”, – сказала Скворцова.