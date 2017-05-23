Во вторник, 30 мая, состоялась рабочая встреча Губернатора Самарской области Н.И.Меркушкина с директором компании «Современные медицинские технологии» С.Ф.Шатило и генеральным директором ООО «АВА-ПЕТЕР» (клиники «АВА-ПЕТЕР» (г.Санкт-Петербург) и Российско-финской клиники «Скандинавия») Г.В.Михайликом.

Напомним, в 2014 году компания «Современные медицинские технологии» выступила инициатором и инвестором строительства международного медицинского центра «Клиника сердца». Проект реализуется в рамках государственно-частного партнерства в соответствии с Инвестиционным меморандумом, заключенным в январе 2014 г. между Правительством Самарской области и ООО «Современные медицинские технологии». Основная цель проекта нового кардиохирургического центра в Самаре – создание современной клиники европейского уровня, уникальной для России по формату, масштабу, уровню оснащенности и сервиса.

В ходе встречи стороны обсудили ход строительства «Клиники сердца» в Самаре.

«Информация о самарском проекте «Клинике сердца» широко известна в профессиональном сообществе страны. Медицина и особенно кардиология всегда была прерогативой государства. А здесь частный инвестор взялся осуществлять такой серьезный проект. Если его реализовать, на территории Самарской области появится мощный медицинский центр», – подчеркнул Г.В.Михайлик.

Он также отметил, что при разработке проекта были взяты самые высокие европейские стандарты и подчеркнул, что «Клиника сердца» будет занимать передовые места среди медицинских учреждений в стране: «Таких сложных и продуманных до мелочей проектов в сфере кардиохирургии на уровне частного инвестора я еще не видел».

Также рассматривался вопрос совместной работы над проектом – компания выразила готовность выступить в качестве соинвестора.

Г.В.Михайлик подчеркнул, что ООО «АВА-ПЕТЕР» имеет опыт реализации крупных проектов в рамках государственно-частного партнерства. Так, компания инвестировала строительство перинатального центра в Казани, в итоге получившего статус республиканского центра планирования семьи и репродукции, а также строительство в рамках концессионного соглашения родильного дома в Санкт-Петербурге на 200 мест. Генеральный директор подчеркнул, что во всех лечебных учреждениях, построенных при поддержке компании, оказывается высококвалифицированная помощь в рамках услуг обязательного медицинского страхования.