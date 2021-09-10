«Контрацепция: это ваша жизнь, это ваша ответственность» – именно под таким девизом ежегодно 26 сентября отмечается Всемирный день контрацепции. Последние полтора года мы живем в новых реалиях, продиктованных нам пандемией COVID-19, которая повлияла на все сферы жизни, в том числе отношения и планирование семьи.

«Сегодня мировая статистика говорит нам об ухудшении, в первую очередь психологического здоровья людей, основная причина этого – стресс, с которым мы все столкнулись во время пандемии. Многие вопросы, которые раньше людям казались маленькими и незначительными стали очень важными, острыми и большими.

Несовпадения настроений часто провоцируют проблемы и в сексуальных отношениях, где контрацепция может частично минимизировать этот стресс, потому что люди уверены в своей защите и репродуктивно свободны», – отметил Алексей Разумов, психотерапевт, сексолог, магистр психологии (США), международный тренер, супервизор, основатель Razumov Love School.

Более 1,4 млн случаев незапланированных беременностей – одно из последствий режима изоляции и других мер, предпринятых в рамках борьбы с пандемией. Об этом говорится в новом докладе Фонда ООН в области народонаселения (ЮНФПА)*.

Ирина Шестакова, к.м.н., врач акушер-гинеколог, врач ультразвуковой диагностики, кандидат медицинских наук, клиника “Счастливая семья», отмечает: «В современном мире актуальность выбора надёжного и корректного контрацептивного метода крайне высока. Из всех беременностей, которые ежегодно происходят во всем мире, в среднем более 44% являются именно незапланированными. К сожалению, пандемия осложнила существующую ситуацию. По результатам опроса (Global LARC BAM // Fieldwork: March 23 – May 6, 2021 // Sample 100 GYNs), который проводился совсем недавно, в мае 2021 года среди 100 врачей-гинекологов, 38% врачей-гинекологов отметили увеличение числа незапланированных беременностей, за последние три месяца, по сравнению с временем до пандемии COVID-19. Именно поэтому первостепенная задача контрацепции — защитить пару и подарить желанного ребенка».

Кроме надежной контрацептивной защиты, благодаря грамотно подобранным контрацептивам у женщин может нормализоваться менструальный цикл, исчезнуть разнообразные болевые ощущения, связанные с менструацией, снизиться острота ПМС, улучшиться состояние кожи, волос и ногтей. Некоторые комбинированные оральные контрацептивы могут стать дополнительным источником фолатов (фолиевой кислоты), необходимых для здоровья женщины и ее будущего ребенка.

Посоветовавшись с врачом и выбрав для себя наиболее подходящий контрацептивный метод, женщина может самостоятельно планировать рождение ребенка, чувствовать себя свободной, заботиться не только о своем здоровье, но и о качестве своей сексуальной жизни. Осознанная контрацепция сегодня – это психологический, сексуальный и социальный комфорт женщины. Главное – взять на себя смелость, прийти к врачу и вместе с гинекологом делать осознанный выбор на пути сохранения и защиты своего репродуктивного здоровья.