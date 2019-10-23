Дорогостоящие методы диагностики - КТ и МРТ - станут доступнее2019-10-28 17:24
По словам главы Минздрава, в целом для своевременного обеспечения россиян сложными диагностическими исследованиями необходимо около 120 млрд рублей, уточняет ТАСС.
Фонд обязательного медицинского страхования (ФОМС) получил дополнительно 16 млрд рублей на проведение сложных диагностических исследований по полису ОМС в 2020 году. Об этом сообщила в понедельник министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова в интервью радио “Комсомольская правда” Тине Канделаки.
“Мы проанализировали насколько активно бесплатно делается компьютерная томография (КТ) и магнитно-резонансная томография (МРТ) и для того, чтобы не было здесь каких-то ограничений, со следующего года, с 2020, сложные методы исследования выносим в отдельный тариф. Для этого дополнительные ресурсы пришли в ОМС, это не одни и те же ресурсы, дополнительно 16 млрд рублей пришло для того чтобы увеличить по себестоимости необходимое количество исследований”, – рассказала министр.
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