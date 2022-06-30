Продукты из азиатских стран способствуют долголетию. Их используют в пищу те люди, кто следит за состоянием собственного здоровья, стремится придерживаться правильного питания и просто ценит вкусную пищу.

Страна восходящего солнца многим кажется недосягаемой мечтой. Между тем, туда не обязательно ехать, чтобы приготовить необычный японский десерт, суп Том Ям или еще какое-либо блюдо из азиатского меню.

О пользе азиатских продуктов

Если у вас есть собственный магазин или кафе, в меню которого присутствуют блюда азиатской кухни, крайне важно сотрудничать с надежными поставщиками продуктов. У нас можно приобрести оптом кокосовое молоко Aroy-D , другие продукты. Все они поставляются непосредственно от проверенных временем производителей из стран Азии.



Польза азиатской пищи заключается в следующем:

использование продуктов растительного происхождения;

добавление в блюда пряностей, которые являются важной составляющей азиатской кухни. Корица, перец, имбирь обладают согревающим эффектом, стимулируют кровообращение;

приготовление низкокалорийных блюд. В Корее, Японии, в других странах не используют пшеничную муку. В качестве ее альтернативы в блюда, в том числе при приготовлении десертов, добавляют сою или рисовую муку.

Приобретение азиатских продуктов в интернет-магазине: выгоды

С ассортиментом азиатских продуктов вы можете ознакомиться на сайте. Здесь можно купить оптом нори , соусы и пасты, лапшу, рис, муку и многое другое. Новые товарные позиции появляются на постоянной основе.



Каждому нашему клиенту доступны:

отсутствие розничной наценки (продукция реализуется оптом);

гарантия 100% качества товара;

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О компании

Фирма «ЭксИм Пасифик» основана в 2008 году. Главное направление деятельностью компании является импорт в РФ продуктов питания из таких стран как Таиланд, Китай, Вьетнам, Индонезия, Малайзия, Камбоджа, Доминиканская республика. Эксклюзивный импортер: Aroy-D, Foco, PRB, Real Thai, Uni-Eagle