Самарский областной СПИД-центр на федеральном уровне признан одной из лучших организаций высокой социальной эффективности. В номинации «За создание и развитие рабочих мест в организациях непроизводственной сферы» государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Самарский областной клинический центр профилактики и борьбы со СПИД» удостоено третьего места.

Церемония награждения победителей конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности» состоялась 27 апреля 2018 года в Москве, в Доме Правительства Российской Федерации, при участии заместителя председателя Правительства РФ Ольги Голодец и министра труда и социальной защиты РФ Максима Топилина.

Самарскому клиническому СПИД-центру в ходе конкурса пришлось выдержать высокую конкурентную борьбы с самыми эффективными организациями страны. Участие в конкурсе в 2017-м году приняли 2 000 учреждений со всей России. Цель конкурса – привлечение общественного внимания к важности решения социальных вопросов на уровне организаций и позволяет выявить лучшие социальные проекты, способствует созданию позитивного социального имиджа.

Чтобы занять лидирующую позицию во Всероссийском конкурсе – организации необходимо проводить активную внутрикорпоративную политику, иметь позитивные достижения по работе с персоналом, улучшению условий и охраны труда, развитию социального партнерства, формированию здорового образа жизни и другие.

Все это продемонстрировал Самарский СПИД-центр и вошел в тройку лучших организаций в своей номинации. Конкурсная комиссия по достоинству оценила те масштабные перемены, которые произошли в ГБУЗ СОКЦ СПИД на протяжении нескольких последних лет.