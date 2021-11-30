Современное лечение рака желудка: от ранней до последней стадии2021-12-07 08:54
При раке желудка, как и при других злокачественных опухолях, применяют несколько видов лечения: от хирургического вмешательства до комбинированной терапии. Расскажем подробнее, какие методы используются в Университетской клинике МГУ им. М.В. Ломоносова, и каких результатов помогают достичь.
Варианты лечения рака желудка зависят от стадии заболевания. Как правило, опухоль желудка, без регулярной диагностики организма, выявляется в поздний период. В Университетской клинике МГУ им. М.В. Ломоносова лечение назначают, отталкиваясь от ступени развития:
Стадия 0-I
Стадия II
Стадия III
Стадия IV или рецидив (возобновление заболевания)
Практически на всех стадиях рака желудка необходимо хирургическое лечение, которое делится на два вида:
1.Оперативные вмешательства, необходимые для устранения опухоли:
2.Паллиативный вмешательства — операции, которые не излечивают от болезни, но помогают продлить и улучшить качество жизни. А также служат промежуточным этапом перед основной операцией, которая возможно только после того, как пациент восстановит силы и пройдет лекарственное лечение.
После хирургического вмешательства начинается следующий важный период — восстановление. Несмотря на сложность операции, удаление желудка, не приводит к радикальным изменениям, к которым сложно привыкнуть.
После операции, выполненной опытным специалистом Университетской клинике МГУ им. М.В. Ломоносова, пациент в течение двух недель возвращается к привычному питанию с одним необходимым условием: нужно следить, как организм реагирует на разные продукты.
Важно помнить, что операция — важный, но не окончательный этап в борьбе с раком желудка. Поэтому, сдав гистологическое исследование, необходимо обратиться к онкологу и продолжить наблюдение под его контролем.
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