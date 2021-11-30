При раке желудка, как и при других злокачественных опухолях, применяют несколько видов лечения: от хирургического вмешательства до комбинированной терапии. Расскажем подробнее, какие методы используются в Университетской клинике МГУ им. М.В. Ломоносова, и каких результатов помогают достичь.

Варианты лечения рака желудка зависят от стадии заболевания. Как правило, опухоль желудка, без регулярной диагностики организма, выявляется в поздний период. В Университетской клинике МГУ им. М.В. Ломоносова лечение назначают, отталкиваясь от ступени развития:

Стадия 0-I

При небольших размерах и глубине прорастания опухоли, применяются эндоскопическую методики. Она относится малоинвазивной процедуре, при которой не нужно делать разрезы или удалять орган. Однако, основной метод — это хирургическое вмешательство без химиолучевой терапии.

Стадия II

На этой стадии возможно только хирургическое вмешательство: гастрэктомия или резекция желудка с последующей химиотерапией.

Стадия III

Лечение состоит из оперативного вмешательства с химиотерапией, которая с помощью медикаментов убивает опухолевые клетки. Она назначается, как до операции, так и после — это существенно увеличивает шансы пациента на выздоровление.

Стадия IV или рецидив (возобновление заболевания)

В этом случае не обойтись без химиотерапии и паллиативных операций, которые проводят для облегчения болезни и поддержания качества жизни.

Практически на всех стадиях рака желудка необходимо хирургическое лечение, которое делится на два вида:

1.Оперативные вмешательства, необходимые для устранения опухоли:

Субтотальная резекция желудка — после ее проведения, остается небольшая часть желудка вместе с окружающей жировой клетчаткой и лимфоузлами.

Гастрэктомия — объемная операция, в ходе которой удаляется весь желудок, и, при необходимости, соседние органы, в которые прорастает опухоль.

2.Паллиативный вмешательства — операции, которые не излечивают от болезни, но помогают продлить и улучшить качество жизни. А также служат промежуточным этапом перед основной операцией, которая возможно только после того, как пациент восстановит силы и пройдет лекарственное лечение.

Установка стента — это конструкция, позволяющая поддерживать просвет желудка открытым при его сужении. Проводится, если у больного нет возможности принимать пищу из-за сдавления опухолью пищеводно-желудочного перехода.

Гастростомия или энтеростомия — подразумевает введение специальной силиконовой трубки в желудок через кожу на животе. Требуется, если пациент из-за опухоли не может питаться, теряет вес и страдает от регулярной рвоты.

Формирование гастро-энтероанастомоза — операция проводится, если нет возможности выполнить полное хирургическое вмешательство, и удалить опухоль, перекрывающую выходной отдел желудка. Позволяет пище нормально проходить, но не излечивает от основного заболевания.

После хирургического вмешательства начинается следующий важный период — восстановление. Несмотря на сложность операции, удаление желудка, не приводит к радикальным изменениям, к которым сложно привыкнуть.

После операции, выполненной опытным специалистом Университетской клинике МГУ им. М.В. Ломоносова, пациент в течение двух недель возвращается к привычному питанию с одним необходимым условием: нужно следить, как организм реагирует на разные продукты.

Важно помнить, что операция — важный, но не окончательный этап в борьбе с раком желудка. Поэтому, сдав гистологическое исследование, необходимо обратиться к онкологу и продолжить наблюдение под его контролем.

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