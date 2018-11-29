Сегодня принято недооценивать отечественную медицину. Ругать врачей. Но даже тем, кто привык голословно критиковать, хочется верить, что в трудную минуту обязательно повезёт, и попадутся чуткие специалисты, которые успеют помочь.

Еще несколько лет назад было сложно представить проведение операции на сердце без использования скальпеля. Сейчас подобные процедуры уже делают в нескольких медцентрах мира по российской методике. Её автор — доктор Амиран Шотаевич Ревишвили. То, что мы часто называем чудом, для него — ежедневный труд. Амиран Шотаевич является автором и соавтором 845 научных работ, имеет 12 патентов, в том числе 6 международных (США, Германия).

Как напоминает АиФ , больше 20 лет академик Ревишвили руководил отделением хирургического лечения тахиаритмий НЦССХ им. А. Н. Бакулева и был известен прежде всего как аритмолог мирового уровня. В январе 2016 года он возглавил Институт хирургии им. А. В. Вишневского, одно из ведущих медицинских учреждений России.

— Амиран Шотаевич, почти год назад Институт хирургии им. А. В. Вишневского был перепрофилирован в Национальный медицинский исследовательский центр. Для чего вообще нужна эта реформа? Что это значит на практике?

— В России все еще активно прорабатывается вопрос доступности современных медицинских технологий для жителей любого региона, любой глубинки. И сделано уже многое. Для того чтобы помощь была оказана вовремя и на должном уровне, в стране будет организована более совершенная трёхуровневая система медицинской помощи, выстроенная по степени возрастания сложности проводимого лечения: муниципальные учреждения здравоохранения, межрайонные медицинские центры, региональные клиники. В минувшем году появился и четвёртый уровень: национальные медицинские исследовательские центры. Их создано 22 на всю страну. Институт хирургии имени А. В. Вишневского тоже входит в эту элитную двадцатку.

— Хватает ли сегодня центру государственного финансирования? Что удалось сделать за последние несколько лет в плане преобразований?

В институт поступают деньги на лечение пациентов. Они расходуются только на пациентов, приобретение лекарств и расходных материалов. Что касается всех строительных работ и строительства нового центра, то это отдельное целевое финансирование.

— Как планируете развивать ваш центр в ближайшие 2-3 года?

— Необходимо возродить те направления, которые некогда были здесь более сильными, в том числе ту же кардиохирургию. Нужно оснастить Центр по последнему слову техники. Многое у нас уже есть: лапароскопические технологии, МРТ и КТ-оборудование, даже робот. Но тем не менее не хватает большого арсенала техники, которая необходима для современного медицинского центра. Александр Васильевич Вишневский был выдающимся анатомом и физиологом. Поэтому необходимо, чтобы институт не только стал хирургическим «полигоном», но и получил современнейший диагностический центр, развивал реабилитацию.

— Смогут ли инновации, по вашему мнению, в ближайшем будущем качественно изменить медицину, побороть смертельные заболевания, увеличить продолжительность жизни?

— Знаете, у меня был опыт работы с иностранными компаниями по созданию робота для выполнения аритмологических операций. Во время одного из тестирований оборудования я спросил автора идеи о том, какова, по его мнению, конечная цель разработки такого робота. Он ответил: когда хирург достигнет настолько преклонного возраста, что уже не сможет стоять у операционного стола, он будет у себя в кабинете с помощью джойстика манипулировать роботом, который в операционной сам будет устранять у пациента очаги нарушения ритма сердца.

Вот тогда-то я впервые «примерил» достижения технического прогресса к самому себе и… совершенно не обрадовался такой перспективе. Ведь самое большое в жизни удовольствие для меня — хорошо выполненная операция, это однозначно. Инновационные разработки, разумеется, уже качественно повышают уровень медицины, но к ним нужно относиться очень избирательно и проводить тщательную адаптацию.