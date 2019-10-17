Число бюджетных мест в медицинских учебных заведениях следует увеличить с 27 тыс. до 30-35 тыс. мест, сообщила во вторник министр здравоохранения России Вероника Скворцова на заседании совета по региональному здравоохранению в Совете Федерации.

“Сейчас в среднем в год поступают в высшие учебные заведения около 50 тыс. человек, но только 27 тыс. из них на бюджетные места и 23 тыс. – на платные места. Хотим отметить, что для устранения дефицита, по расчетам Минздрава, нам нужно несколько увеличить число мест на бюджетный прием. В зависимости от года потребность будет составлять от 30 до 35 тысяч”, – слова министра приводит издание Будущее России .

“Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи” является одним из ключевых федеральных проектов национального проекта “Здравоохранение”.