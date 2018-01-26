В ноябре первых пациентов принял нефрологический центр, который был построен на территории Самарской областной клинической больницы им. В.Д. Середавина. Сегодня здесь побывали журналисты, а также специалисты-нефрологи, коллеги медиков из других регионов России, которые прибыли на научно-практическую конференцию.

Самарский нефрологический центр уникален во многих отношениях. Прежде всего – в медицинском. Это не диализный центр, которые сейчас открываются во многих регионах — это комплексный нефрологический центр, в структуре имеются и стационарные койки, и диализные места, и отделение перитонеального диализа, и даже палата интенсивной терапии для тяжелых пациентов, чего нет в обычном диализном центре. А также поликлиника, роль которой выполняют кабинеты для проведения амбулаторных консультаций, отделения переливания крови и гравитационной хирургии крови. Центр общей площадью около 5 тысяч квадратных метров сможет принимать до 400 пациентов с хронической болезнью почек со всей области.

Центр построен в рамках государственно-частного партнерства. Инвестор – самарская компания ООО «ФАРМ СКД» вложила в реализацию проекта собственные и кредитные средства в размере около 500 млн. рублей.

В рамках проекта инвестор построил здание центра, оснастил его оборудованием и будет обеспечивать его эксплуатацию в течение 15 лет.

Главный врач Самарской областной клинической больницы им. В.Д. Середавина Дмитрий Купцов обратил внимание на новый уровень оказания медицинских услуг, подчеркнув, что здесь созданы практически идеальные условия пребывания пациентов и работы персонала.

«Это позволяет повысить качество оказания помощи, ее доступность, – отметил Дмитрий Николаевич. – И при этом есть еще резервы для развития центра. Это один из немногих примеров, когда интерес государственного учреждения здравоохранения совпадает с интересами инвесторов, которые вложили средства в строительство нефрологического центра и передали его в собственность региона. Сегодня на гемодиализе здесь находятся 210 пациентов, еще 65 – на перитонеальном диализе. Центр может принять гораздо больше пациентов. Он будет развиваться и совершенствоваться».

Заведующий отделением гемодиализа главного военного клинического госпиталя им. Бурденко (Москва), профессор, доктор медицинских наук Сергей Хорошилов рассказал, что он более 25 лет занимается гемодиализом и высказал свое квалифицированное мнение о самарском центре.:

- Хотел бы поздравить всех сотрудников больницы и нефрологического центра, а прежде всего всех пациентов центра и жителей области с таким приобретением. Нефрологиеский центр в Самаре является уникальным и одним из лучших не только в нашей стране, но и в мире. Можно только позавидовать такому технологическому оснащению, такому продуманному варианту инженерных решений, взаимоотношений медицинских служб и материально-технического обеспечения. И самое главное, что центр построен на перспективу не просто по увеличению количества пациентов, но и по новым технологиям, которые могут быть внедрены здесь в ближайшее время. В течение многих лет центр будет совершенствоваться и в аппаратном оснащении, и в технологическом, и в кадровом. Самое главное достояние центра – грамотные квалифицированные врачи, которые являются одними из ведущих специалистов в нашей стране.

От имени пациентов центр оценил заместитель руководителя Самарского отделения межрегиональной общественной организации «Нефро-Лига» Игорь Минаев:

- Центр действительно современный, в нем заложены все новые технологии и виды лечения, и самое важное – здесь проводится лечение в комплексе: не только диализ, который по сути является заместительной терапией, но и необходимое медикаментозное лечение. В центре все продумано до мелочей: создана доступная среда, соблюдены все нормы. Я лечился во многих центрах, в том числе и в Москве, мне есть с чем сравнивать, в нашем центре все сделано на высоком уровне.

Центр принимает жителей по ОМС при наличии полиса и направления от врача по месту жительства.