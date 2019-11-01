Напомним, ранее премьер-министр Дмитрий Медведев распорядился выделить более 26 млн рублей на закупку 11,2 тыс. упаковок иностранных лекарств, не зарегистрированных в России, для тяжелобольных детей.

Московский эндокринный завод осуществил закупку лекарств для детей в первой очереди – у которых уже были на руках документы, подтверждающие необходимость именно этого препарата. Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова отмечала, что в первую очередь вошли 550 детей. По состоянию на 26 ноября, эта закупка завершена на 95%.

В настоящий момент Минздрав России сформировал вторую очередь детей, которым врачебная комиссия подтвердила назначение не зарегистрированных в РФ лекарств. Препараты поступят в РФ в первом квартале 2020 года, сообщили в субботу в пресс-службе министерства порталу “Будущее России. Национальные проекты”, оператором которого является ТАСС .

Стоит отметить, что ранее Минздрав также подготовил и разослал в регионы памятки для родителей, дети которых нуждаются в не зарегистрированных в РФ сильнодействующих лекарственных препаратах. Кроме того, глава департамента лекарственного обеспечения и регулирования обращения медицинских изделий Минздрава Елена Максимкина сообщила, что “Фризиум” (МНН: “Клобазам”) будет зарегистрирован в РФ по ускоренной процедуре, а его экспертиза может завершиться уже к марту.

Потребность в незарегистрированных лекарственных препаратах собирают профильные Национальные медицинские исследовательские центры, профильные федеральные учреждения, объединенные в сеть в рамках нацпроекта “Здравоохранение”. На данным момент таких учреждений 24, но в ближайшее время их число может увеличиться до 36 организации по всей стране.

Директор фонда “Дом с маяком” Лидия Мониава ранее сообщала, что большое число детей, которые нуждаются в незарегистрированных лекарствах, пока не имеют нужных документов. При этом, по ее словам, “на вторую партию еще нет постановления правительства”, соответственно, закупка пока не может быть проведена. Мониава также отметила, что в первом постановлении правительства речь шла только о несовершеннолетних, в то время как граждане старше 18 лет тоже нуждаются в таких препаратах.