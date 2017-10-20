21 октября Самара принимала Всероссийский форум «Надежда нации». Проходил он в рамках федерального партийного проекта «Единой России» «Детский спорт» с участием известных российских спортсменов и тренеров.

Форум посетили известная фигуристка, трёхкратная олимпийская чемпионка, десятикратная чемпионка мира, федеральный координатор партпроекта «Детский спорт», депутат Государственный Думы Ирина Роднина, прославленный боксер, депутат Государственной Думы Дмитрий Пирог, чемпион Олимпийских игр, борец греко-римского стиля, депутат законодательного собрания Ростовской области Вартерес Самургашев, призер Олимпийский игр по водному поло, заслуженный мастер спорта России, депутат Государственной Думы Ирек Зиннуров; чемпион России, Европы, призер чемпионата мира Александр Алексеев; депутат Государственной Думы, федеральный координатор партийного проекта «Росси важен каждый ребенок» Надежда Колесникова.

Именитые спортсмены провели мастер-классы и открытые уроки в самарских школах. Так, Ирина Роднина общалась в детьми в образовательном центре «Южный город», Дмитрий Пирог показал мастер-класс на ринге спортивного комплекса «Молодежный», Вартерес Самургашев провел тренировку для воспитанников ФОК «Невский» в Зубчаниновке, Ирек Зиннуров – в бассейне Самарского Государственного Экономического университета.

На форум приехали тренеры из российских регионов. Строящийся стадион «Самара Арена» произвел на них незабываемое впечатление. Матч с участием российской сборной по футболу им захотелось посмотреть непременно на самарском стадионе.

Пленарное заседание Всероссийского форума «Надежда нации» прошло в учебно-спортивном комплексе «Грация». Здесь собрались порядка тысячи участников. В рамках форума подписано соглашение о взаимодействии между Правительством Самарской области и Общероссийской общественной физкультурно-спортивной организацией «Всероссийская федерация школьного спорта».

Александр Фетисов, врио вице-губернатора Самарской области: Спортивный десант сегодня в самарских школах очень ждали. Поучиться у великих тренеров – это большая удача для детей, которая выпадает, может быть, раз в жизни. Сами спортсмены напитались энергией спорта, которая кипит в Самарской области. Нам есть что показать. А поскольку подобные форумы – это дорога с двусторонним движением, есть и что перенять. Будем воплощать у себя замечательные инициативы других регионов. В этом деле важны не только бюджетные рубли, важна атмосфера, понимание, важности развития детского спорта.

И еще…Мы можем сколько угодно строить современные спортивные залы и комплексы, но если они не будут наполнены квалифицированными людьми, тренерами, результатов не будет. Поэтому тренерский труд нам необходимо вознаграждать. В Самаре несколько лет работает программа «Дворовый тренер». Начал ее реализовывать Дмитрий Игоревич Азаров, когда был главой города. Тогда ввели больше ста ставок тренеров по месту жительства, работают они по сегодняшний день. Деньги, конечно, получают небольшие, но это форма признания со стороны муниципалитета людей, которые готовы приобщать к массовому спорту жителей во дворах. Конечно, на таких занятиях много детей. И тренеры по месту жительства ведут огромную работу в деле развития и популяризации детского спорта. Азаров сам из спортивной семьи. Отец – тренер по баскетболу, воспитал немало спортсменов. Дмитрий Игоревич сам имел опыт тренерской деятельности. Принимает участие в соревнованиях по стритболу. Я уверен, после форума мы выработаем новые подходы, чтобы придать еще больший импульс развитию детского, в частности, школьного спорта в регионе. – Я пребываю в шоке от вашего города, – обратилась к самарцам депутат Госдумы Ирина Роднина. – Форум проекта «Детский спорт» мы проводим не в первый раз, но такой масштабный, грандиозный, красивый – нас принимает впервые. Мне никогда не хотелось вернуться в школу. Но, побывав сегодня в школе «Южного города», я по-хорошему позавидовала этим детям: в такой школе мне бы хотелось учиться и возвращаться в нее вновь и вновь.

Важно, что тему детского спорта подхватили большие спортсмены, чемпионы Олимпийских игр, чемпионата мира. Для детей важно – на кого им равняться. А побывать на занятиях и уроках великих спортсменов – это большой стимул: если он смог, может, и я смогу. Нам очень хочется, чтобы как можно больше школ включились в проект. В каждой школе, по моим понятиям, должен быть свой спортивный школьный клуб со своим именем, девизом, эмблемой. Когда мне говорили, что за тобой вся страна, я сразу представляла герб, флаг страны. Когда ребята будут выступать за свою школу, район, город – это тоже придаст им силы.

Когда много лет назад я начинала эти программы, выучила обращение: подайте трехкратной Олимпийской на проведение детских соревнований. Сегодня мы уже не просим. Мы приглашаем людей, которые в этом заинтересованы и готовы вкладывать. Инвестировать в крепкое будущее. Это большая польза и большое удовольствие. Польза, потому что растет здоровое поколение, удовольствие, потому что мы, взрослые, можем детям все это организовать.

Дмитрий Пирог, депутат Госдумы: Проведя много боев, войдя в десятку лучших боксеров, я искал себе тренера и наставника. Искал по миру, и не мог найти. Это просто феноменально, что нашел здесь, в Самаре. Таких специалистов крайне мало. А здесь есть. Ваш, и мой тоже, город богат не только хорошими спортсменами, но и лучшими тренерами. Низкий поклон в лице этих специалистов всем тренерам, кто занимается детьми, за вашу деятельность. Все – таки это не работа, это – призвание. Заниматься с детьми, вкладывать свою душу, всего себя. Как сказала Ирина Роднина, очень важен общий досуг, массовый спорт для родителей, потому что воспитание идет из семьи. Только так мы сможем вырастить здоровую нацию, если будем уделять детскому спорту внимание.

Ирек Зиннуров, депутат Госдумы: Работая в проекте «Детский спорт», я не понимаю, кто больше получает удовольствие – дети или я сам. Сегодня провел тренировку в спортивном комплексе университета. Когда общался с детьми в бассейне, получил удовольствие от того позитива, настроения, от важности той работы, которую мы все вместе делаем.

Вартерес Самургашев, депутат областной думы Ростова-на-Дону: Меня очень порадовало отношение к спорту в Самаре. Когда у руля области руководители прошли через спорт, такое же отношение у жителей. Спортивный комплекс «Невский», где я сегодня тренировал ребят, развивает борьбу, дзюдо, самбо, даже сумо. У мальчишек горят глаза. Они целеустремленные и очень верят нам, взрослым людям. Так что большое дело мы все делаем!

Александр Алексеев: Как спортсмен я состоялся здесь, в Самаре. Так что это моя родная земля. Одно могу сказать – у нас очень богатая история, сильный институт развития не только детского спорта, институт семьи в целом. Семейные традиции, развитие семейных отношений в здоровом образе жизни – это важный аспект будущего поколения и нашей страны.

Надежда Колесникова, депутат Госдумы: Тема спорта сейчас очень активно звучит на всех уровнях власти. Внимание к Самарской области большое. Действительно, здесь реализуется немало значимых проектов. Актуальна тема общественного тренера, проект финансирует муниципалитет, тренеры в штате районных администраций. Заниматься с жителями города спортом они приходят во дворы – это важно. Напомню, сейчас готовится план мероприятий по реализации Указа Президента России «Десятилетие детства». Детский спорт будет отдельным разделом. И первым вопросом, наряду с развитием материально-технической базой, станет поддержка заработной платы тренеров. Первый тренер провожает ребенка в спортивный зал, он ставил движение, удар, проводит первые тренировки. От этого первого шага зависит все. Депутаты Госдумы едины во мнении, что необходимо создавать целую систему поддержки тренерского корпуса от первого шага до великих достижений. Влияние спорта на развитие личности трудно переоценить. Это самореализация, это здоровье, умение работать в команде, в том числе материальная обеспеченность, если достигаешь хороших результатов.

Екатерина Кузьмичева, секретарь Самарского регионального отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»: Я хочу поблагодарить команду, которая целый день работала с ребятами на спортивных площадках, в образовательных учреждениях. Это огромная ценность для наших ребят прежде всего. Когда они общались с этими заслуженными людьми, когда они слышали их, чувствовали их, у каждого осталось в сердце что-то доброе, важное, нужное. Миссия, которую несут тренеры, сами достигшие высоких результатов, надо сохранить и пронести через года.