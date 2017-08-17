31 августа в министерстве здравоохранения Самарской области состоялось заседание координационного совета по вопросам комплексной реабилитации и ресоциализации лиц, допускающих немедицинское потребление наркотических средств и психотропных веществ.

На заседании подвели итоги реализации в 2017 году мероприятий государственной программы Самарской области «Противодействие незаконному обороту наркотиков, профилактика наркомании, лечение и реабилитация наркозависимой части населения Самарской области на 2014-2020 годы». Программа реализуется в регионе четвертый год и предполагает комплексный подход к решению проблемы. Налажено межведомственное взаимодействие между органами исполнительной власти, местного самоуправления, лечебными учреждениями, центрами социального обслуживания, правоохранителями.

В Самарской области создана трехуровневая система помощи лицам, допускающим немедицинское потребление наркотических средств и психотропных веществ. Зависимые имеют возможность пройти лечение и медицинскую реабилитацию в государственных наркологических диспансерах, социальную реабилитацию и ресоциализацию – в некоммерческом центре.

В постоянном режиме координационный совет проводит квалификационный отбор социально-ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в сфере социальной реабилитации и ресоциализации потребителей наркотиков. Цель – сформировать реестр НКО, в которых качество предоставляемых услуг полностью соответствует критериям, утвержденным правительством Самарской области. Вошедшие в реестр НКО имеют возможность претендовать на государственную поддержку. Вместе с тем за их деятельностью устаналивается государственный контроль. На сегодняшний день в реестр входит одна некоммерческая организация – отрадненский реабилитационный центр «Завет» для лиц, страдающих наркоманией и алкоголизмом. В 2016 году году комплексную реабилитацию и ресоциализацию прошли 50 человек. В 2017 году в «Завет» направлено 26 человек. Из них шесть уже завершили курс.

Реализация в Самарской области государственной программы привела к улучшению ситуации с наркоманией. По данным министерства здравоохранения РФ, по итогам 2016 года Самарская область по показателю распространенности наркомании переместилась с первого на седьмое место в стране. Первую тройку антирейтинга занимают Иркутская область, Приморский край и Сахалинская область.

Как отметил заместитель председателя правительства – министр здравоохранения Самарской области Геннадий Николаевич Гридасов, добиться такого значимого результата позволила, в том числе, и отлаженная работа всех заинтересованных ведомств:

«В настоящее время на всех уровнях отлажена система межведомственного взаимодействия. И мы видим итоги реализации программы – в первом полугодии 2017 года число зарегистрированных врачами психиатрами-наркологами больных наркоманией уменьшилось по сравнению с аналогичным показателем прошлого года на 20%. Это позволяет прогнозировать дальнейшее улучшение наркоситуации на территории региона», – подчеркнул министр.