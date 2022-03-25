Председатель Самарской Губернской Думы, почётный ректор СамГМУ Геннадий Котельников принял участие во встрече с делегацией Национального медицинского исследовательского центра трансплантологии и искусственных органов имени академика В.И. Шумакова во главе с директором, академиком РАН, главным внештатным специалистом трансплантологом Минздрава России Сергеем Готье.

Важным событием стало подписание соглашения о сотрудничестве между министерством здравоохранения Самарской области и Национальным медицинским исследовательским центром трансплантологии и искусственных органов имени академика В.И. Шумакова Минздрава России.

Актуальные вопросы развития трансплантационной помощи в Самарской области обсудили на рабочем совещании в Самарском государственном медицинском университете.

На базе Клиник СамГМУ в 2006 году был организован Самарский Центр трансплантации органов и тканей. Программа донорства органов для трансплантации Самарского региона признана одной из лучших в стране. Центр координации органного донорства по показателям своей деятельности входит в тройку лидеров России, разработана уникальная программа трансплантационной координации.

Геннадий Котельников принял участие во встрече с делегацией Национального медицинского исследовательского центра трансплантологии и искусственных органов имени академика В.И. ШумаковаКак рассказал председатель Самарской Губернской Думы Геннадий Котельников: «Я был непосредственным участником создания Центра пересадки органов и тканей в Клиниках университета. Уже через 9 месяцев после начала работы нашего Центра была успешно выполнена операция по пересадке почки.

За 16 лет сделано очень многое, и главное: сегодня у нас есть научная база, есть высококвалифицированные специалисты, качественное оборудование, есть понимание особой ответственности. Операции по трансплантологии технически очень тяжёлые, требуют бережного отношения к тканям, особых умений и навыков.

Геннадий Котельников принял участие во встрече с делегацией Национального медицинского исследовательского центра трансплантологии и искусственных органов имени академика В.И. ШумаковаСамарский государственный медицинский университет сотрудничает с Национальным медицинским исследовательским центром трансплантологии и искусственных органов имени академика В.И. Шумакова, наши коллеги готовы оказать необходимую помощь и поддержку. В ближайших реальных планах – пересадка сердца в нашем Центре».

Главный внештатный специалист трансплантолог Минздрава России Сергей Готье отметил высокий потенциал Клиник СамГМУ и подчеркнул, что специалисты федерального центра готовы оказывать необходимую поддержку региону как в подготовке кадров, так и в плане методического сопровождения.

«В этом году, я думаю, мы успешно проведём совместную пересадку. Освоение новых видов трансплантации – это важный этап в развитии самарского здравоохранения, это прогресс отечественной медицины в целом» – подчеркнул Сергей Готье.