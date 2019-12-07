Первая онкологическая больница активно принимаем своих первых пациентов в новом корпусе на Загородном шоссе.

Хирургический корпус площадью 14,6 тысяч кв.м., оборудованный всей необходимой современной техникой был открыт в середине ноября. 140 высококвалифицированных специалистов обеспечивают лечение, контроль и уход за пациентами.

Возможности больницы позволят принять порядка 6 тысяч пациентов за год, хирургический корпус рассчитан на 180 мест.

Оборудование открывает новые возможности лечения онкологических заболеваний, установленные томографы позволяют обнаружить новообразования в несколько миллиметров, системы комбинированной однофотонной эмиссионной компьютерной томографии, эндовидеоскопический комплекс.

Каждая операционная оборудована аппаратами для наркоза, анестезиологическими мониторами и транспортными аппаратами с искусственной вентиляцией легких, а также системой мониторинга воздуха для обеспечения бактериологической чистоты воздуха

Одним из основных направлений являются органосохраняющие методы лечения раннего рака гортани с использованием видеоэндоскопических и лазерных технологий, способные не только вылечить пациента, но и сохранить гортань. В планах постановка на поток реконструкции языка после полного удаления с возможностью восстановления функций питания и речи.

Особое внимание уделено контролю за пациентами во время операции и их состояния после, это и системы видеонаблюдения с выводом изображения на пост, мониторы для отслеживания состояния пациента, а также уникальная система «Телемедицина», позволяющая в режиме реального времени следить за операцией. Такие технологии помогут специалистам консультироваться с коллегами прямо во время проведения операции, проводить обучение, обмениваться опытом.

Немаловажным фактором комфорт пациентов после операции, для этого в больнице есть все условия. Одна и трёхместные палаты с душем и туалетом, кровати с регуляцией положения, кнопкой вызова медсестры, зона ожидания с удобной мягкой мебелью, а также современные столовые.

Онкологическая больница №1 уже 75 лет успешно занимается лечением онкологических заболеваний.

В год здесь проводится порядка 4 тысяч операций по удалению раковых опухолей, в том числе сложнейших, таких как лапароскопические резекция печени, толстой и прямой кишки. Данный метод позволяет значительно сократить послеоперационные период восстановления.

Каждый год больница внедряет новое диагностическое оборудование и новые методы лечения.