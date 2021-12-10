Организаторы анонсируют новые форматы на Форуме Онлайн-диагностика 3.02021-12-10 19:59
Декабрьский ФОРУМ Онлайн-диагностика 3.0 станет ярким финалом 2021 года и настоящим профессиональным праздником для нескольких тысяч врачей-рентгенологов, рентгенолаборантов, специалистов КТ и МРТ, ультразвуковой и функциональной диагностики.
Помимо классических для Онлайн-диагностики 3.0 мультидисциплинарных сессий и круглых столов, а также не совсем классических, но полюбившихся зрителям Инста-викторин, на юбилейном ФОРУМЕ состоятся премьеры и совершенно новых форматов – блиц-сессий “Вопрос эксперту”, “Три урока из одного случая” и виртуальное состязание мультимодальных рентгенологических команд.
Основные темы программы:
17 декабря
Зал № 2 – трек «Мультидисциплинарный подход к исследованию сердца и сосудов»
18 декабря
Зал №1 – трек «Ультразвуковая диагностика»
Зал №2 – трек «Лучевая диагностика в клинических случаях»
В третьем зале, в “Открытом лектории”, оба дня будут идти сессии для рентгенолаборантов, сателлитные симпозиумы компаний-партнеров и авторские премьеры от комитетов МРО. Каждый день участников ФОРУМА ждет по 30 часов уникального прямого эфира, состоящего из фирменного сочетания различных форматов, тем и коллабораций.
Узнать все о новинках индустрии, познакомиться с ассортиментом различных компаний, а также задать свои вопросы по применению оборудования профессиональным аппликаторам можно будет на виртуальной выставке.
В качестве спикеров участие в ФОРУМЕ примет более 100 специалистов из разных регионов РФ и других стран.
Участие в ФОРУМЕ бесплатное! Мероприятие подано на аккредитацию в совет НМО.
Регистрация и программа на сайте www.online.mro.live
© 443000.ru