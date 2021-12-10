Декабрьский ФОРУМ Онлайн-диагностика 3.0 станет ярким финалом 2021 года и настоящим профессиональным праздником для нескольких тысяч врачей-рентгенологов, рентгенолаборантов, специалистов КТ и МРТ, ультразвуковой и функциональной диагностики.

Помимо классических для Онлайн-диагностики 3.0 мультидисциплинарных сессий и круглых столов, а также не совсем классических, но полюбившихся зрителям Инста-викторин, на юбилейном ФОРУМЕ состоятся премьеры и совершенно новых форматов – блиц-сессий “Вопрос эксперту”, “Три урока из одного случая” и виртуальное состязание мультимодальных рентгенологических команд.

Основные темы программы:

17 декабря

Зал №1 – трек «Лучевая диагностика: фистулология»

Фистулы всех возможных локализаций: как их искать и как описывать.

Интракраниальные и спинальные дуральные артериовенозные фистулы: как рентгенолог может помочь хирургу.

Рентгендиагностика в оценке состоятельности анастомозов.

Инфекционные осложнения длительной стероидной терапии: чего мы не видели до эры COVID.

Зал № 2 – трек «Мультидисциплинарный подход к исследованию сердца и сосудов»

Хронический коронарный синдром: мультимодальный подход к диагностике.

Аневризма аорты и ее расслоение – УЗИ или КТ?

Экстракраниальные артерии: бермудский треугольник (УЗД, КТА, МРА).

Инструментальная диагностика головной боли от УЗИ до МРТ.

18 декабря

Зал №1 – трек «Ультразвуковая диагностика»

Острый живот – что с чем дифференцируем при УЗИ.

Ультразвуковая диагностика женского здоровья на клинических примерах.

Образования мягких тканей дифференциальная диагностика и тактика ведения.

Зал №2 – трек «Лучевая диагностика в клинических случаях»

Рентгенодиагностика ревматологических и инфекционных поражений суставов.

Аномалии развития почек у взрослых.

Нетипичные паттерны контрастирования при МРТ печени.

В третьем зале, в “Открытом лектории”, оба дня будут идти сессии для рентгенолаборантов, сателлитные симпозиумы компаний-партнеров и авторские премьеры от комитетов МРО. Каждый день участников ФОРУМА ждет по 30 часов уникального прямого эфира, состоящего из фирменного сочетания различных форматов, тем и коллабораций.

Узнать все о новинках индустрии, познакомиться с ассортиментом различных компаний, а также задать свои вопросы по применению оборудования профессиональным аппликаторам можно будет на виртуальной выставке.

В качестве спикеров участие в ФОРУМЕ примет более 100 специалистов из разных регионов РФ и других стран.

Участие в ФОРУМЕ бесплатное! Мероприятие подано на аккредитацию в совет НМО.

Регистрация и программа на сайте www.online.mro.live