14 октября на территории Онкологической больницы №1 состоялось открытие нового хирургического корпуса. Нашей редакции удалось узнать мнение сотрудников о новом корпусе.

«Мы переехали в новый современный корпус после капитального ремонта с самым современным оборудованием для операций, реанимации и анестезиологии…» – рассказывает заведующий хирургии Осипов Игорь Сергеевич.

Особенно врачи и сотрудники отмечают ультрасовременные модульные операционные, оборудованные системой «телемедицина», позволяющей транслировать ход операции, консультироваться с коллегами и проводить обучающие конференции. Во время операции у специалистов есть онлайн доступ ко всем исследованиям, ЕМИАС, картам больного, что позволит оперативно получить необходимые данные.

«Радикально изменились условия пациентов: душ и туалет в каждой палате, регулируемые кровати, просторная столовая, новый и чистый корпус» – продолжает Игорь Сергеевич.

Мы надеемся, что под грамотным руководством главного врача Галкина Всеволода Николаевича больница будет продолжать развиваться и улучшать качество лечения и пребывания в больнице.