Компания “Procter&Gamble” запустила в продажу новую систему отбеливания зубов Crest 3D White Whitestrips Whitening + Therapy. Продукция торговой марки “Crest” пользуется огромной популярностью не только в США, но и во всем мире. С её помощью каждый желающий сможет реализовать мечту о белоснежной улыбке, не посещая кабинет дантиста, и сэкономив, таким образом, внушительную часть бюджета.

В отличие от профессионального отбеливания, отбеливающие полоски Crest 3D White из представленного набора бережно очищают эмаль от пятен кофе, чая, вина и прочих напитков и продуктов питания, не повреждая её. А входящая в набор гель-сыворотка оказывает укрепляющее действие. Эти средства отличаются простотой в применении и не требуют предварительных подготовительных манипуляций. Их могут использовать даже люди с очень чувствительными зубами. При этом существует возможность самостоятельно контролировать результат осветления за счёт сокращения или продления курса отбеливания.

Отдельного внимания заслуживает тот факт, что процедуру можно проводить в домашних условиях в любое удобное время. За счёт использования инновационной технологии отбеливающие полоски надежно фиксируются на поверхности зубов и не доставляют дискомфорта во время использования. Заметный результат отмечается уже после третьего применения.

Перед тем как поступить в продажу, продукция “Crest 3D White” проходит целый ряд лабораторных и клинических испытаний. Это позволяет оценить степень эффективности и гарантировать её безопасность. Несмотря на то, что отбеливающий набор относительно недавно появился на рынке, его уже успели одобрить ведущие клиники эстетической стоматологии. Эксперты признали эту систему осветления зубной эмали самой щадящей. Помимо того, что зубы становятся на несколько тонов светлее, они ещё и надежно защищены от образования новых поверхностных пятен.

Однако приобрести уникальный набор в обычных магазинах нашей страны не получится, поскольку его официальное распространение осуществляется исключительно на территории Соединенных Штатов Америки. Отбеливающие полоски и укрепляющий гель официально продаются только на сайте онлайн магазина “CREST 3D WHITE NSK”. Здесь их можно заказать по цене производителя и с доставкой в любой город России. Компания много лет специализируется на продаже товаров именитой торговой марки и дорожит своей безукоризненной репутацией. Она имеет все необходимые сертификаты качества, подтверждающие безопасность поставляемой продукции.