12 декабря в Оренбурге Председатель Правительства РФ Д.А.Медведев провел селекторное совещание по вопросу охраны здоровья матери и ребёнка. В совещании, которое прошло в режиме видеоконференции с участием глав российских регионов, приняли участие зампредседателя Правительства О.Ю.Голодец, полномочный представитель Президента в ПФО М.В.Бабич, Министр здравоохранения В.И.Скворцова. Самарский регион на совещании представил Губернатор Самарской области Н.И.Меркушкин.

Д.А.Медведев заметил, что в России удалось достичь Целей развития тысячелетия, сформулированных ООН в 2000 году, по таким важнейшим показателям, как снижение материнской и детской смертности. Так, за последние 25 лет показатель материнской смертности в нашей стране снизился более чем на три четверти, за всё это время смертность детей в возрасте до пяти лет снизилась практически на две трети. Уровень младенческой смертности по результатам прошлого года составил 6,5 случая на тысячу родившихся детей. «За этими сухими цифрами самое главное – это тысячи детей и женщин, которым была вовремя оказана медицинская помощь, причём эта помощь иногда очень сложная, высококвалифицированная», – подчеркнул Премьер-министр.

Для сравнения, в Самарской области эти показатели даже выше, чем в среднем по стране. К примеру, показатель детской смертности в регионе в 2015 году составляет 5,4 на тысячу родившихся.

Одной из главных причин, позволивших серьезно улучшить эти показатели, стала государственная программа по строительству перинатальных центров. «Работа по созданию перинатальных центров началась приблизительно десять лет назад, когда мы приступили к первой версии национального проекта по здоровью. Сейчас эта программа реализована практически по всей стране – это результат нашей с вами работы в последнее время», – подчеркнул Д.А.Медведев.

Напомним, 9 сентября этого года в Самаре открылся новый перинатальный центр в больнице им. Середавина. В торжественной церемонии принимали участие М.В.Бабич и Н.И.Меркушкин. В Тольятти осенью же этого года была завершена реконструкция родильного дома в 5-й клинической больницы, и теперь он соответствует самым современным мировым стандартам.

С основным докладом выступила В.И.Скворцова, в ходе которого были подведены итоги программы по строительству перинатальных центров в России. Министр отметила, что в ряде регионов сроки сдачи объектов перенесены на следующий год. Самарская область, по словам В.И.Скворцовой, вошла в число регионов, где центры были введены в эксплуатацию точно в срок и сейчас уже активно работают:

«К настоящему моменту введено в строй и уже активно работает 10 перинатальных центров в республиках Башкортостан и Татарстан, Ставропольском крае, Белгородской, Калужской, Липецкой, Нижегородской, Самарской, Челябинской и Оренбургской областях. За оставшийся до конца текущего года период ожидается ввод в эксплуатацию и лицензирование к медицинской деятельности ещё пяти перинатальных центров», – отметила Министр.

В ходе совещания Д.А.Медведев заслушал информацию глав российских регионов о реализации федеральных программ по охране материнства и детства на местах.